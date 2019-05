Vica Blochina l-a reclamat la politie pe Razvan Ciobanu inainte sa moara. Ce luase regretatul designer de la ea

Vica Blochina sustine ca Razvan Ciobanu a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai sai. Acum, dupa moartea celebrului designer au iesit la iveala multe lucruri care inca nu se aflasera in presa. Vica Blochina l-a reclamat la politie pe Razvan Ciobanu inainte ca acesta sa moara.

Acum plange ca prietenul ei s-a stins din viata, insa inainte cu doua luni ca acesta sa moara, Vica Blochina a fost foarte suparata pe Razvan Ciobanu. Vedeta a fost atat de suparata incat l-a reclamat la politie pe designer, potrivit cancan.ro.

Se pare ca Vica Blochina i-a imprumutat mai multe genti scumpe lui Razvan Ciobanu, iar acesta nu i le-a mai dat inapoi. Acesta a fost motivul pentru care blonda a mers la politie si l-a reclamat pe regretatul designer. Totul s-a intamplat cu aproximativ doua luni inainte ca acesta sa moara in accidentul de masina.

Razvan Ciobanu a murit la 43 de ani

Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit pe data de 29 aprilie in urma unui accident rutier. Designerul a fost gasit de echipaj, se pare, la distanta de autoturism, ceea ce indica faptul ca, cel mai probabil, acesta nu a purtat centura. Cadrele medicale sosite la fata locului nu au mai putut face nimic pentru el. Se pare ca designerul era singur in autoturism. Din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu violenta de un copac, pierzandu-si viata chiar in a doua zi de Paste.

