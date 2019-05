Vica Blochina, noi detalii despre Razvan Ciobanu. „Mi-era frica sa nu faca ceva, sa ia pastile”

Vica Blochina a facut noi declaratii despre Razvan Ciobanu. Aceasta a fost invitata la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1.

Moartea creatorului de moda Razvan Ciobanu a marcat-o teribil pe Vica Blochina, care a fost extrem de apropiata de acesta. Vedeta a oferit noi detalii despre cum se simtea Razvan Ciobanu inainte de a inceta din viata.

„Parca am simtit-o. Niciodata nu i-am dat masina. Mi-a cerut la un moment dat si nu m-a lasat inima.

Mie mi s-a parut ca in ultimele cateva saptamani, se intamplase ceva in viata lui. Nu stiu ce, dar s-a intamplat un declic… El fiind un om mai depresiv, mi-era frica sa nu faca ceva, sa nu ia pastile…

Razvan, daca ma suna pana in ora sase, eram cu el in masina… Iti dai seama ca nu il lasam sa conduca in starea asta… Ori a adormit la volan, ori i s-a oprit inima. Eu asa cred… Eu nu pot sa il vad pe el in cosciug. Eu cred ca el este inca in viata”, a declarat Vica Blochina.

Designerul Razvan Ciobanu a murit duminica noaptea intr-un accident rutier produs in localitatea Sacele din judetul Constanta.

Masina in care a murit designerul Razvan Ciobanu nu se afla in proprietatea creatorului de moda. Surse din randul anchetatorilor au precizat pentru Libertatea ca autoturismul apartine unei femei care, cel mai probabil, i-o imprumutase.

Trupul neinsufletit al lui Razvan Ciobanu a fost depus marti la capela cimitirului Progresul din Bucuresti. Inmormantarea va avea loc joi.

