Vica Blochina, umilita si injurata de iubit de fata cu politia

Vica Blochina a fost jignita crunt de iubitul ei. Cei doi au fost protagonistii unui scandal in strada, potrivit spynews.ro.

Momentul, care a avut loc in urma cu cateva zile, a fost inregistrat. De fata cu politia, acesta ii adreseaza vorbe grele Vicai Blochina, care se afla in masina. „Da-te jos ca nu e masina ta, du-te, urca-te in masina de politie. Dispari de aici, fomisto! Ce plangere sa-mi faci, ca mi-ai mancat banii! Da-te jos din masina mea!”, spune iubitul Vicai Blochina in inregistrare, potrivit spynews.ro.

Conform sursei citate, Vica Blochina il acuza pe iubitul ei ca ar fi talharit-o si ca i-ar fi furat 100 de lei, in timp ce acesta sustine ca nu avea de ce sa-i fure bani acesteia, pentru ca avea suficienti bani la el – 200 de milioane. Scandalul dintre cei doi s-ar fi soldat cu o plangere penala la Sectia 2 de Politie.

„Nu vreau sa comentez acest episod. Consider ca educatia ma impiedica sa fiu altfel decat am fost pana acum, si anume o doamna. Nu putem face educatie celor care nu au primit-o in primii ani de viata. Voi lasa justitia sa-si urmeze cursul si sa decida care va fi urmatorul pas”, a declarat Vica Blochina.

Iubitul Vicai Blochina, care sustine ca ar fi fost inselat de vedeta, a facut si el declaratii: „Voiam sa termin relatia cu ea si ca drept razbunare a mers la politie, acuzand faptul ca as fi talharit-o de 100 de lei si, mai mult de atat, as fi agresat-o fizic, lucru care nu este adevarat. Intr-un final, nu este niciun dosar penal pe numele meu”.

Vica Blochina este o fosta dansatoare. Blonda a devenit cunoscuta dupa ce s-a aflat despre povestea de dragoste pe care a trait-o cu antrenorul Victor Piturca. Din relatia celor doi a rezultat un baiat, Edan.

