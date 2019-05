Vicecancelarul austriac si-a anuntat demisia dupa aparitia unei inregistrari video compromitatoare

Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, liderul formatiunii de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPOe), care face parte din coalitia de guvernamant, si-a anuntat sambata demisia din functie in urma difuzarii unei inregistrari video compromitatoare in care Strache ofera contracte guvernamentale in schimbul sprijinului politic.