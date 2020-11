Vicecancelarului austriac, pacalit de o poza falsa. Kogler a spus in parlament ca l-a impresionat faptul ca Turnul Eiffel a fost iluminat in culorile Austriei, ceea ce insa nu s-a intamplat

Vicecancelarul austriac Werner Kogler a afirmat joi, 5 noiembrie, in parlament, ca l-a impresionat faptul ca Turnul Eiffel a fost iluminat in culorile Austriei dupa atacul de la inceputul saptamanii, de la Viena. Celebrul turn inca nu a fost iluminat in culorile Austriei in aceasta saptamana, noteaza Reuters.