Vicepreședinte Pro Romania: Am informații de la Bruxelles ca timona Romaniei ar putea trece la troica FMI - Banca Mondiala - Comisia Europeana

Deputatul Cătălin Nechifor, vicepreședinte Pro România, a declarat joi, la Antena 3, că din informațiile sale proiecțiile specialiștilor de la Bruxelles legate de evoluția deficitului bugetar al României sunt mai pesimiste decât estimările Guvernului Orban.

„Se pregateste un draft de memorandum cu FMI. Aceste informatii le am direct de la Bruxelles, unde se discuta in zonele economice. Cifrele celor de la Bruxelles sunt mai proaste decat ce dă Florin Cîțu (legat de deficitul bugetar, n.red.). O discutie este despre abrogarea aplicarii procedurii de deficit excesiv in cazul României daca accepta să fie pilotată de troica FMI - Banca Mondiala - Comisia Europeana”, a declarat Cătălin Nechifor.