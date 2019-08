Vicepreședinte Pro Romania: Nu-i normal sa-i facem lui Tariceanu inca un partid

Deputatul Mircea Banias, vicepreședinte Pro România și lider al filialei din Constanța, a declarat luni seară pentru STIRIPESURSE.RO că sub nicio formă nu va accepta o alianta Pro România - ALDE, după ce prim-vicepreședintele Pro România, Daniel Constantin, a zis despre Călin Popescu Tăriceanu că este un „rebut politic” și că nu este de acord ca formațiunea să încheie o înțelegere cu ALDE.

„Nu cred ca este normal sa-i facem inca un partid lui Tariceanu, pentru ca i-am mai facut unul. ALDE nu ar fi existat fara dl Durbaca, fara dl Constantin, fara mine. Ne-a indepartat intr-un mod pe care nu vreau sa-l calific si sub nicio forma nu as fi de acord sa facem o alianta si cu atat mai putin sa il sustin la vreo candidatura pe dl Tariceanu. Chiar si in politica trebuie sa existe principii si moralitate. Nu vad un viitor comun in politica pentru mine cu dl Tariceanu”, a declarat Mircea Banias.

Întrebat dacă va pleca din Pro Romania in cazul in care se parafează o alianta cu ALDE, vicepresedintele Pro Romania a raspuns: „Ne gandim prea departe. Ce se va intampla, Dumnezeu stie, e greu de anticipat, dar eu nu am sa fiu de acord si nu am sa votez o asemenea alianta niciodata”.

Banias a fost exclus din ALDE in 2017, alaturi de Daniel Constantin si Eugen Durbaca. Ulterior, cei trei au pus bazele Pro Romania.

În Pro Romania si in ALDE se discuta despre incheierea unei aliante.

