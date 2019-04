Vicepreședintele Comisiei de Aparare cere audierea de URGENȚA a șefului DGA, Catalin Ionița, și a ministrului de Interne, Carmen Dan

Vicepreședintele Comisiei de Apărare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, solicită audierea de urgență a șefului DGA, Cătălin Ioniță, și a ministrului de Interne, Carmen Dan, miercuri, în Comisia de Apărare pentru a lămuri acuzațiile lansate în spațiul public.

“Având în vedere acuzațiile deosebit de grave formulate în spațiul public de șeful D.G.A., chestorul Cătălin Ioniță, la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, consider că se impune audierea de urgență a celor doi, miercuri, în cadrul Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. În acest sens, am formulat o solicitare pe care am înaintat-o președintelui Comisiei, domnul Dorel Căprar:

Stimate domnule președinte al Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, Dorel Căprar

Acuzațiile formulate de șeful Direcției Generale Anticorupție, chestorul Cătălin Ioniță, la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, nu pot fi trecute cu vederea. Este îngrijorător faptul că șeful unei structuri din cadrul Ministerului de Interne acuză organizarea de filaje la adresa sa. “Am aflat imediat de faptul că, faţă de şeful Poliţiei Române se desfăşoară activităţi de supraveghere operativă, de asemenea şi asupra familiei mele, existând martori şi probe video în acest sens. Am înştiinţat conducerea D.G.P.I., însă nu s-a întâmplat absolut nimic, din contră” - a spus chestorul Cătălin Ioniță.

Reamintesc faptul că în septembrie 2018, în contextul discuției despre represiunea Jandarmeriei din 10 august, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a acuzat-o pe ministrul Carmen Dan că a interceptat corespondența Speranței Cliseru, pe atunci prefect al Capitalei și pe care a prezentat-o la o ședință CEx al PSD. “Doamna ministru a scos dintr-un dosar, deşi nu cred că avea de unde să ştie ce voi spune eu, decât dacă îmi urmăreşte corespondenţa, probabil, a scos nişte foi şi a spus că sunt nişte print screen-uri, xerox-uri, convorbiri private dintre doamna prefect şi un secretar de stat. (…) Dacă la acest nivel am ajuns. Noi ne luptăm cu statul paralel, dar parte din statul paralel e pe lângă noi, cu o doamnă ministru de Interne care vine la Comitetul Executiv pregătită în apărarea sa cu nişte mesaje private”, spunea atunci Gabriela Firea, care a adăugat, la câteva zile, că are informații certe că este spionată. Chiar dacă am solicitat și atunci audierea la Comisie a Primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, dar și a ministrului de Interne, Carmen Dan, această solicitare a fost ignorată.

În acest context, domnule președinte, vă solicit să-i invitați la audieri, miercuri, în Comisie, atât pe ministrul de Interne, Carmen Dan, precum și pe chestorul Cătălin Ioniță, șeful Direcției Generale Anticorupție, pentru a lămuri toate aceste chestiuni. “