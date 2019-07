Vicepreședintele Comisiei de Aparare, dupa crima de la Caracal: Siguranța cetațenilor a fost domeniul cel mai neglijat in sectorul de ordine publica

Vicepreședintele Comisiei de Apărare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, atrage atenția că crimele de la Caracal trebuie să genereze schimbari din temelii ale structurilor care au ratat interventia atunci cand anchetatorii vor stabili clar cine a gresit.

“Crimele de la Caracal si incapacitatea sistemului de ordine publica de a o opri pe ultima dintre ele, desi a fost in legatura cu victima, reprezinta o drama sfasietoare, dar si o catastrofa pentru tot mecanismul menit sa garanteze siguranta cetatenilor. Va trebui sa vedem demiteri la cel mai inalt nivel si schimbari din temelii ale structurilor care au ratat interventia atunci cand anchetatorii vor stabili clar cine a gresit - acum suntem in faza in care toti incearca sa paseze responsabilitatea. Ceea ce stim sigur e ca domeniul cel mai neglijat in ultimii ani in sectorul de ordine publica a fost tocmai acesta: siguranta cetatenilor, a copiilor nostri, modul in care sarim in ajutorul lor in cazul aparitiei unor descreierati. Atentia si investitiile au fost directionate spre unitati de paza, spre controlul multimii, spre extinderea atributiilor - si cel mai putin catre ceea ce numim siguranta de zi cu zi a cetatenilor. Or, ne amintim azi printr-o tragedie, acesta este principalul motiv pentru care o societate sustine sistemul de ordine publica. Aceasta este misiunea de baza a politiei”, a scris vicepreședintele Comisiei de Apărare pe contul său de Facebook.

Alexandra, fata de 15 ani, dispărută în urmă cu o zi în Olt și despre care se crede că a fost ucisă și arsă de către Gheorge Dincă, de 57 de ani, a apucat să sune la 112, spunând că este într-o casă aproape părăsită.

Serviciul Român de Telecomunicații a furnizat primele date legate de fata de 15 ani din Olt, despre care se presupune că a fost ucisă și arsă. Victima a apucat să sune de 3 ori la 112 și a oferit ce detalii, dar locul a fost găsit doar după 19 ore. STS susține că nu identifică locul telefonului.