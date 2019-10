Vicepreședintele PSD Roxana Minzatu: 'Programul de guvernare al PNL pe fonduri europene, o rușine. Propuneri plagiate dupa PSD'

Vicepreședintele PSD și ministrul interimar al Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, a afirmat, joi, că programul de guvernare al PNL în domeniul fondurilor europene are viziune zero, iar propunerile sunt plagiate din programul PSD, anunță MEDIAFAX.

„Programul de guvernare al PNL, pe zona fondurilor europene este o rușine. Nu se poate ca un partid care vine la putere după o moțiune de cenzură să vină în programul de guvernare doar cu plagiat după ceea ce face deja Guvernul pe care l-a înlăturat. Nu se poate să nu aibă absolut niciun plan, nicio prioritate, nicio măsură în afara celor pe care eu le-am promovat în ultimele luni și PSD în ultimii 3 ani de guvernare social democrată. Marele plan al PNL la guvernare este să descentralizeze POR, reformă pe care am prezentat-o deja Comisiei Europene în negocierile informale în ultimele luni, pentru că noi considerăm că nu este normal să ai un POR cu aceeași componență în toate regiunile României. În afara acestei propuneri plagiate de la PSD, Orban și trupa lui de Jokeri nu au niciun plan concret pentru a aborda perioada de programare 2021-2027”, a transmis Roxana Mînzatu, într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Vicepreședintele PSD susține că Guvernul Orban va duce absorbția fondurilor europene la zero.

„Fără nicio viziune, fără propuneri care să ne arate ce anume se va face diferit sau mai bine pentru a îmbunătăți continuu performanța sistemului, Guvernul lui Iohannis va duce absorbția fondurilor europene la zero . Am mai avut în 2016 tot ”Guvernul LUI” care a lăsat în urmă programe blocate și absorbție ZERO. Nu putem răspunde serios, cu cifre și elemente tehnice, unui text din Programul de Guvernare PNL care arată mai mult a compunere de clasa a patra împănată cu elemente de plagiat”, a adăugat Mînzatu.

Propunerea premierului desemnat Ludovic Orban pentru Ministerul Fondurilor Europene este Marcel Boloș, funcție pe care o ocupă din 2017. Anterior a fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și în cel al Transporturilor dar și director responsabil de fonduri europene.