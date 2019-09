Vicepremierul din Republica Moldova vrea ca viitorul procuror general sa fie din Romania 

Andrei Nastase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepremierul moldovean, Andrei Nastase, ministrul de Interne, declara intr-un interviu la RFI ca isi doreste foarte mult ca viitorul procuror al R.Moldova sa fie din Romania. Important, spune Nastase, sa fie integru si profesionist. Declaratiile sunt facute in contextul care, coalitia de guvernare de la Chisinau a modificat Legea Procuraturii, iar acum urmeaza un nou proces de selectie a procurorului general, potrivit rfi.ro. ”Romania a demonstrat, mai ales in ultima perioada de timp, ca are oameni de calitate, care au facut justitie adevarata. Este adevarat ca si in Romania, politicienii la un moment, in loc sa se bata cu coruptia, se bateau cu justitia. Cel mai important acum sa ne preocupe nu ...