Vicepremierul Raluca Turcan: 'Asociatiile si fundatiile care achizitioneaza medicamente si echipamente pentru COVID-19 - scutite de TVA'

Asociaţiile şi fundaţiile care achiziţionează medicamente şi echipamente utilizate pentru combaterea epidemiei COVID-19 vor fi scutite de plata TVA până la 1 septembrie 2020, a anunţat, joi, vicepremierul Raluca Turcan, potrivit Agerpres.

"Guvernul a decis ca asociaţiile şi fundaţiile care achiziţionează medicamente, echipamente de protecţie şi alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare să fie scutite de TVA în condiţiile în care aceste bunuri sunt utilizate în combaterea COVID-19 sau când sunt donate unor entităţi care folosesc în aceste scopuri. Măsura este limitată în timp, până la 1 septembrie 2020. Nu necesită aprobări din partea Comisiei Europene", a precizat Turcan după şedinţa Executivului.

Pe de altă parte, Turcan a mai anunţat că Guvernul a decis ca, pe perioada stării de alertă, unităţile din învăţământul privat în curs de autorizare sau autorizate să primească finanţare per elev.

"S-a reglementat şi în privinţa asigurării finanţării de bază per elev pentru copiii din învăţământul privat autorizat. Aici, exista o situaţie în care furnizori privaţi de servicii medicale în curs de acreditare şi în situaţie de autorizare nu beneficiau de această finanţare per elev şi în perioada de criză au fost profund afectaţi şi în felul acesta, cât timp suntem în stare de alertă, vor primi această finanţare per elev", a mai spus Turcan.