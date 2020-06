Vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Culturii - la Studiourile Buftea; Legea cinematografiei - printre subiectele discutate

Legea cinematografiei, dar şi exemplele de bună practică ale statelor vecine şi modalităţile prin care Executivul poate sprijini industriile creative private s-au numărat printre subiectele abordate de vicepremierul Raluca Turcan şi ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, la discuţiile cu specialiştii în domeniu în cadrul vizitei la Studiourile Buftea. "Facem toate eforturile pentru redeschiderea cinematografiei din România. Împreună cu ministrul Culturii, dl. Bogdan Gheorghiu, am vizitat studiourile de la Buftea. Am vizitat platourile, am redescoperit recuzita istorică a cinematografiei româneşti. Printre subiectele abordate au fost legea cinematografiei, o necesitate a sectorului, dar şi exemplele de bună practică ale statelor vecine şi modalităţi prin care Guvernul României poate sprijini industriile creative private", a scris, marţi seară, pe Facebook, vicepremierul Raluca Turcan. Turcan a anunţat că sectorul cinematografic şi audiovizual se va putea bucura începând de marţi de Academia "Studiourile Buftea", o iniţiativă privată care vine în sprijinul ofertei educaţionale pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 8 şi 18 ani. "Industriile cultural creative din România au nevoie de talentul şi de entuziasmul tinerilor. Sectorul cinematografic şi audiovizual se va putea bucura începând de astăzi de Academia 'Studiourile Buftea', o iniţiativă privată care vine în sprijinul ofertei educaţionale pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 8 şi 18 ani. Avem nevoie ca tinerele generaţii să fie formate de profesionişti pentru a asigura calitatea serviciilor audio-vizuale şi ca acestea să beneficieze de platforme reale pentru dezvoltare. Salut ideea celor de la studiourile Buftea de a porni acest proiect îndrăzneţ. Tinerii din România au astfel posibilitatea să îşi dezvolte talentul prin aceste cursuri educaţionale. Astfel de iniţiative vor ajuta societatea românească să îşi valorifice un potenţial important, să crească performanţa culturală şi să aducă un suflu nou într-un domeniu atât de drag publicului!", afirmă vicepremierul. Ea a reamintit că, "printr-un dialog permanent cu profesioniştii din domeniu", s-a reuşit luarea "în timp real" a unei serii de măsuri care au ajutat mediul cultural să depăşească această perioadă, cinematografia fiind "una dintre ramurile puternic afectate de pandemia de coronavirus". "Închiderea sălilor de spectacole, a muzeelor, a spaţiilor culturale a dus la o blocare în toată România a mediului artistic. Am reuşit, printr-un dialog permanent cu profesioniştii din domeniu, să luăm în timp real o serie de măsuri care au ajutat mediul cultural să depăşească această perioadă", a mai scris vicepremierul Raluca Turcan. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Raluca Turcan/facebook