Vicepresedinte PPE, despre atacurile PSD la Kovesi: Egoism jalnic, care nu aduce decat daune reputatiei Romaniei Interviu

Partidul aflat la guvernare in Romania este considerat indezirabil de propria sa familie europeana, in prag de alegeri si in zilele in care Romania detine presedintia rotativa, ceea ce ar trebui sa fie un semnal puternic pentru alegatori: votati pro-Europa sau, din contra, partide care sunt respinse in UE si care isi compromit propria tara, prin actiunile intreprinse contra unui cetatean roman.