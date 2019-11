Vicepresedintele ANRE: Planeta noastra este pe moarte; oamenii trebuie sa-si schimbe obiceiurile de consum energetic

Atingerea unei eficiente energetice nu necesita investitii grandioase in industrie sau in locuintele oamenilor, ci se poate obtine prin schimbarea de catre consumatorii casnici a obiceiurilor si comportamentelor de consum energetic, in contextul in care planeta este pe moarte, a declarat joi vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege.