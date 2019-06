Vicepresedintele clubului FC Barcelona, Jordi Cardoner: ''Neymar vrea sa revina la Barca''

neymar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepresedintele clubului FC Barcelona, Jordi Cardoner, a declarat ca Neymar vrea sa revina la gruparea catalana, insa a precizat ca deocamdata nu s-a luat legatura cu atacantul brazilian. Pret prohibitiv pentru Neymar. Vezi cat cere PSG pentru vedeta braziliana "Este foarte corect, asa am auzit, Neymar vrea sa revina la Barca. Insa noi, in Comitetul Director, nu am studiat subiectul, nu s-a pus inca problema", a declarat Jordi Cardoner. Neymar a plecat, in vara anului 2017, de la Barcelona la PSG, dupa ce clubul din Paris a achitat clauza de reziliere a contractului brazilianului, in valoare de 222 milioane de euro, un record in fotbal. In cele doua sezoane petrecute pe Parc des Princes, Neymar, 27 ...