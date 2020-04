Vicepresedintele Comisiei SRI din Parlament anunta: Cerem un raport pe subiectul defrisarilor abuzive, de la specialistii Serviciului

Deputatul Marian Cuşca, vicepreşedinte al Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI, anunţă că va propune colegilor din comisie să solicite de la SRI un raport detaliat despre situaţia defrişărilor ilegale şi despre mafia despăduririlor din România, în condiţiile în care, în această perioadă, tăierile de păduri continuă, în ciuda epidemiei.

"Ultimele evolutii legate de defrisarile masive de paduri, care au loc, mai ales acum, cand sunt restrictii de circulatie si putini sunt cei care pot sa observe. Zecile de mesaje pe care le primesc pe aceasta tema de la cetatenii ingrijorati de fenomen. Atitutinea pasiva a Guvernului pe aceasta tema.

TOATE ACESTEA sunt motive care m au determinat sa trec la actiune. Astfel, am decis sa propun Comisiei de control asupra activitatii SRI sa cerem un raport pe subiectul defrisarilor abuzive de paduri, de la specialistii serviciului de informatii interne. Ulterior, in functie de concluzii, sa propunem masuri.

De zeci de ani, padurarii se plang ca padurile dispar, iar ei sunt cu mainile legate. Ca adversarul este insasi mafia, asa ca singuri nu au ce face. Unii chiar si-au pierdut viata in lupta cu taietorii ilegali de lemne. Jurnalistii care au mers pe firul retelelor au fost sechestrati, in mijlocul padurii. Cu greu au scapat si descriu acelasi adversar.

ONG-urile din domeniu prezinta periodic filmari si poze cu jaful din codri. DEGEABA. Procurorii au deschis dosare penale care treneaza de prea mult timp, ori s-au incheiat cu solutii de neincepere a urmaririi penale.

Ministrul de Interne a gasit solutia: sa implice si armata in aceasta lupta. O idee foarte buna, dar aplicata prost. Filtrele sunt fixe iar noi vorbim despre mafie. Nu credeti ca cei care transporta copacii taiati au acces la informatii si gasesc alte rute, pentru a ocoli filtrele?

Ministrul Mediului, cel care ar trebui sa fie in prim plan, in aceasta lupta, mai ales ca nu este implicat in razboiul impotriva COVID19, a ajuns sa fie atacat deja inclusiv de colegii din propriul partid (PNL), pentru ca STA. Nu face nimic in acest sens. Are aceeasi atitudine pasiva si vine cu aceleasi scuze si argumente ieftine, ca si in cazul poluarii din capitala.

Stiu ca razboiul nostru prioritar este acum cu virusul ucigas. Dar nu putem ignora ceilalti “virusi” care ne lasa fara oxigen.

‼️Iata urmarile defrisarilor ilegale. S-a intamplat chiar ieri, la Azuga", scrie Marian Cucşa pe Facebook.