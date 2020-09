Vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, despre reinfectia cu coronavirus: "Sunt doua cazuri de reinfectii documentate. Asta nu inseamna ca sunt singurele"

In contextul in care autoritatile au anuntat duminica 1.150 de cazuri noi de coronavirus din aproape 15.000 de teste prelucrate, rata de infectare se mentine ridicata. Ingrijorator este ca, 431 de persoane au fot reconfirmate pozitiv in urma testarilor. De altfel, in fiecare zi, sute de persoane au fost reconfirmate.