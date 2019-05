Viceprimar UDMR, ridicat in timpul perchezitiilor la cei care au vandalizat Cimitirul din Valea Uzului

udmr google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viceprimarul comunei Sanmartin, judetul Harghita, a fost dus, astazi, la audieri la Politie, dupa ce dimineata au fost facute perchezitii la locuinta acestuia, in cazul Cimitirului International Valea Uzului, sustine UDMR Harghita, care considera ca edilul este victima unei persecutii. Potrivit unei postari pe a senatorului UDMR Harghita, Tanczos Barna, viceprimarul din Sanmartin are sprijinul Uniunii in eforturile de clarificare a situatiei. „Autoritatile din judetul Bacau au efectuat, in zori, o perchezitie la domiciliul viceprimarului din localitatea Sanmartin, judetul Harghita, in urma unei plangeri depuse impotriva lui, probabil de George Simion, candidat la alegerile europarlamentare. Viceprimarul a ...