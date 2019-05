Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a ramas fara permis. Cu ce viteza gonea acesta prin Bucuresti

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a rămas fără permis de conducere sâmbătă noapte după ce a fost prins de poliţişti că circula cu 103 kilometri/oră în Bucureşti. Surse din poliție, citate de Mediafax, au precizat că viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a fost sancţionat de poliţişti prin ridicarea permisului de conducere, deoarece acesta circula cu 103 kilometri/oră. The post Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a rămas fără permis. Cu ce viteză gonea acesta prin Bucureşti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.