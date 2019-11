Viceprimarul Capitalei cere CSM sa cerceteze afirmațiile ministrului Economiei privind falimentul RADET

Scandalul RADET ajunge la Consiliul Superior al Magistraturii. O declarație a ministrului Economiei, Virgil Popescu, legat de falimentul Regiei l-a determinat pe viceprimarul Aurelian Bădulescu să sesizeze CSM. Despre ce este vorba. Ministrul Economiei a declarat, cu câteva zile înainte de pronunarea instanței, că „s-ar putea ca luni să fie declarat falimentul RADET”. Luni, 11 The post Viceprimarul Capitalei cere CSM să cerceteze afirmațiile ministrului Economiei privind falimentul RADET appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.