Viceprimarul din Radauti, exclus din PSD pentru ca a lipsit de la intalnirea cu Viorica Dancila

PSD continua sa fie un partid care socheaza prin fel dictatorial de conducere de la centrul! Astfel, viceprimarul municipiului Radauti, Bogdan Loghin, a fost exclus din formatiune pentru ca si-a permis sa lipseasca de la intalnirea electorala cu Viorica Dancila.

"Am inteles ca m-au exclus din partid din acest motiv, ca nu sustin candidatura Vioricai Dancila. Eu nici cu forta nu as fi putut vota pentru ea”, a spus viceprimarul pentru NewsBucovina.

Acesta s-a plans ca municipiul pe care il conduce a fost neglijat complet de catre autoritatile de la centru care au in cantonat doar la Falticeni in timp ce zona sa a insemnat pentru ei doar vizite la cabanele din Sucevita.

"Nu am primit fondurile asteptate pentru proiectele de dezvoltare de la Guvern, iar de la nivel local fondurile Primariei au fost folosite fara nici cea mai mica transparenta. Din acest motiv si realizarile sunt nesatisfacatoare, mai ales in ceea ce priveste proiectele de asfaltari”, a aratat Bogdan Loghin.

Viceprimarul municipiului Radauti a mai spus ca au aparut disensiuni intre membrii de partid pentru ca cei din PSD nu au nevoie de initiativele celor mai tineri, dar cu experienta.

El a explicat ca disensiunile cu primarul Tatar au la baza viziunile diferite privind dezvoltarea municipiului Radauti si lipsa totala de transparenta atat in ceea ce priveste cheltuirea banului public in Primarie, dar si in ceea ce priveste activitatea de partid.

"Nu ma mai regasesc eu in noua linie abordata de Partidul Social Democrat, atat la nivel national, cat si judetean, dar si local. Daca nu eram demis, demisionam eu din partid pentru ca ne situam pe directii diferite de abordare a problematicii administratiei publice”, a spus Bogdan Loghin.

"Pentru mine, plecarea din PSD inseamna o eliberare si este bine ca mi-am dat seama la timp ca acest partid e pe un drum gresit”, a fost concluzia lui Loghin.

