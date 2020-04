Viceprimarul Sectorului 2: Masurile de preventie a raspandirii virusului COVID 19 au fost respectate cu strictete si in piete si la impartirea painii sfintite

Viceprimarul sectorului 2 Dan Cristian Popescu a explicat in aceasta dimineata modul in care s-a facut distribuirea catre locuitorii sectorului a painii sfintite pentru Paste. "Pentru ca suntem intr-o perioada de pandemie in care Sarbatorile de Paste vor fi altfel de cat cum eram obisnuiti, in sectorul 2 ne-am organizat impreuna cu bisericile din sector astfel incat locuitorii sectorului nostru sa primeasca painea sfintita. Astfel, fiecare biserica a putut folosi maxim 5 voluntari care au distribuit Sfintele Pasti celor ce au dorit din parohia fiecarei biserici din sector. Bineinteles ca masurile de protectie impotriva raspandirii coronavirusului au fost pe primul loc. Voluntarii au folosit manusi de protectie si masti atunci cand au distribuit painea sfintita in pungute bine ambalate si sigilitate. Parohiile mai mari din sector au inceput distribuirea Sfintelor Pasti, a painii sfintite inca de ieri, iar parohiile mai mici au facut-o pe parcursul zilei de azi." , a spus liderul liberal din sectorul 2, acolo unde el insusi a fost voluntar pentru una din parohiile din sector.

Viceprimarul Dan Cristian Popescu a dat asigurari cetatenilor din sectorul 2 ca aceeasi voluntari impreuna cu preotii din parohiile din sector vor imparti in aceasta seara si Luminia Sfintita: "Asadar, ii rog pe cetatenii sectorului 2, sa stea linistiti acasa, sa respectam masurile de preventie a coronavirusului, pentru ca voluntarii impreuna cu preotii de la bisericile din sectorul nostru vor fi la datorie sa imparta si Luminina Sfintita la tot cei care vor dori, asa cum au facut-o si cu painea sfintita. Important este sa fim sanatosi si sa ne bucuram de liniste de aceste Sarbatori Pascale pe care din pacate le petrecem intr-un mod cu totul diferit de cat cel cu care eram obisnuiti. "

Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, a vorbit si despre masurile care s-au luat ca in Vinerea Mare si astazi in Sambata Pastelui sa fie evitata aglomeratia din pietele din sectorul 2. " În sectorul 2 am luat o serie de măsuri pentru a evita încălcarea dispozițiilor impuse de autorități în această perioadă.

Piața Obor, cea mai mare piață din București a implementat toate masurile de prevenție și acestea sunt respectate. Mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și Poliției Locale sector 2, cei care, împreuna au făcut acest lucru posibil.

Mai mult, Piața Obor și-a prelungit programul astfel încât să vă puteți face cumpărăturile în liniște. De asemenea, tot pentru a evita aglomerația, am deschis și piețele volante, unde se pot găsi produse din Piața Obor, chiar lângă locuințele dumneavoastră. Avem asadar, toate condițiile pentru a ne bucura de Învierea Domnului în liniște, în casele noastre. Va rog să ieșiți la cumpărături cu mască de protecție și mănuși, să respectați distanța socială prevăzută de lege și ne vom revedea curând sănătoși. " , a declarat Dan Cristian Popescu.