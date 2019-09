Viciile, o reala problema in societate! Dr. Ovidiu Alexinschi vorbeste despre problemele grave pe care acestea le provoaca

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptamana aceasta, in studioul BZI LIVE continua seria emisiunilor de interes. Astfel, marti, incepand cu ora 13.00, va avea loc o noua editie dedicata sanatatii. Alaturi de moderatoarea Roxana Caraiman, in paltou se va afla dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru, coordonator al programelor NoAddict. Astfel, timp de aproximativ o ora, vor fi abordate subiecte de interes pentru toti iesenii. Consumul de alcool este o adevarata problema pe care o intampina societatea romaneasca in ultimii ani si tinde sa devina un fenomen. Medicul iesean va vorbi despre situatia inregistrata la nivelul Iasului dar si despre mijloacele prin care aceasta problema poate fi stopata. Totodata, in cadrul acestei emisiuni se va vorbi si despre probl ...