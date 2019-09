Victima lui Mario Iorgulescu, acuzata de trafic de droguri de mare risc! Ce au gasit anchetatorii in casa barbatului sechestrat si batut cu ciocanul de snitele

Probleme mari pentru barbatul care sustine ca a fost sechestrat si batut de Mario Iorgulescu si fratii Kalu. Tanarul a fost acuzat de trafic de droguri de mare risc.

Barbatul care acuza, in 2016, ca fusese sechestrat si batut de Mario Iorgulescu si fratii Kalu, a ajuns in fata procurorilor, cu acuzatia de trafic de droguri de mare risc.

Inculpatul V.D.I, dupa cum este notat in actul de sesizare de mai jos, si-a recunoscut fapta si a incercat sa cada la o intelegere cu procurorii, in schimbul unei pedepse mai mici, potrivit playtech.

Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei, pe data de 25 septembrie. Barbatul a fost citat la Spitalul Clinic Colentina, unde era internat.

Probleme acestuia cu DIICOT au inceput in vara anului 2016, atunci cand a vandut unui agent sub acoperire 0,58 de grame pulbere ce contineau cocaina in combinatie cu fenacetina si benzococaina, in schimbul sumei de 450 de lei.

In 2018, inculpatul a procurat 60 de comprimate dintr-un medicament din familia benzodiazepinelor, pe care, mai tarziu, le-a livrat unui tanar. La perchezitia domiciliara a victimei lui Mario Iorgulescu, procurorii au gasit 01,2 grame de cannabis in vederea consumului propriu.

In urma unui denunt, barbatul a fost filat de DIICOT si pus sub acuzare sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de risc si de mare risc si detinere de droguri in vederea consumului propriu.

SECHESTRAT SI BATUT CU UN CIOCAN DE SNITELE

In septembrie 2016, Mario Iorgulescu, fiul sefului Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a fost retinut, impreuna cu alte trei persoane, pentru lipsire de libertate, loviri si alte violente, in urma unei plangeri penale.

Victima ar fi fost chemata de Mario Iorgulescu intr-un apartament din Capitala pentru restituirea unei sume de bani. Acolo, impreuna cu fratii Kalu, l-au batut, lovit cu un ciocan pentru snitele timp de mai multe ore si injunghiat.

Initial, Mario Iorgulescu a fost achitat, dar complicii lui au fost condamnati cu executare. In prezent, apelul se judeca la Curtea de Apel Bucuresti.

