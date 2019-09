Victima lui Mario Iorgulescu si-a presimtit moartea! Iata ce au declarat rudele lui Dani Vicol

Mario Iorgulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fiul sefului LPF a provocat un accident infiorator. In urma accidentului provocat de Mario Iorgulescu, un tanar in varsta de 24 de ani si-a pierdut viata. Tanarul, conform unor apropriati, muncea din greu pentru a-si intretine cele doua fetite. In dimineata accidentului, tanarul se intorcea de la un priveghi, un eveniment nefericit la care nu si-a dorit sa mearga, dar in cele din urma a acceptat sa participe. Politia Rutiera din Capitala a anuntat ca in dimineata de duminica, in jurul orei 3.00, Mario Iorgulescu se deplasa pe Soseaua Chitilei catre Pod Constanta, moment in care a pierdut controlul volanului, intrand pe contrasens, inzbindu-se de un autoturism condus tot de un barbat care avea ac ...