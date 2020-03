Victimele crizei politice. A existat odata PNTCD

Pentru cine nu are nevoie sa creada neconditionat, finalul crizei politice, cel putin a fazei anticipatelor ratate, a facut doua mari victime politice: un presedinte de tara fara nicio strategie, fara viziune, slab si egoist, si un presedinte de partid dispus la orice pentru a-si pastra functia, ca pisica pe draperie. Cu ei in frunte intram in ceea ce ar putea fi cea mai mare criza cunoscuta de Romania, nu doar pe palierul sanitar, ci mai ales pe cel economic.