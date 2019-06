Victor Ciorbea A IZBUCNIT la final de mandat ca Avocat al Poporului: 'Instituția a primit solicitari de sesizare a CCR cu caracter politic'

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, al cărui mandat a încetat la începutul săptămânii, a transmis un bilanţ în care prezintă realizările, dar şi provocările mandatului său de cinci ani. Ciorbea spune că, de multe ori, instituţia a primit solicitări de sesizare a Curţii Constituţionale cu un pronunţat caracter politic şi afirmă că nu orice act normativ, apreciat ca fiind imoral, inoportun sau inadecvat social şi economic, cuprinde elemente de neconstituţionalitat, conform News.ro.

Bilanţul prezentat de Victor Ciorbea la finalul mandatului de cinci ani ca avocat al Poporului se întinde pe 29 de pagini.

Ciorbea vorbeşte despre mai multe direcţii pe care le-a urmărit, dar şi despre odificările prin care a trecut instituţia.

”În perioada mai 2014 – mai 2019, instituţia Avocatul Poporului a cunoscut o creştere atât calitativă, cât şi cantitativă, la nivel de structură, dar şi a activităţii de apărare şi promovare a drepturilor omului”, a scris Victor Ciorbea în bilanţul său.

Una dintre realizările evidenţiate de Victor Ciorbea este înfiinţarea Mecanismului Naţional pentru Prevenirea Torturii, ca singura instituţie, autonomă şi independentă, cu experienţa necesară pentru preluarea unui domeniu atât de sensibil precum este cel al protecţiei persoanelor private de libertate în locurile de detenţie.

”Măsura îşi propunea să ajute statul român în vederea evitării, pe viitor, a unor critici sau recomandări cuprinse în rapoartele Subcomitetului ONU pentru prevenirea torturii şi a altor pedepse sau tratamente crude (SPT) şi ale Comitetului european pentru prevenirea torturii şi tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CTP), şi în mod deosebit, înbunătăâirea condiţiilor din camerele de detenţie şi apărarea drepturilor şi libertăţilor celor în cauză”, a transmis Victor Ciorbea.

Potrivit acestuia, Avocatul Poporului trebuie să viziteze un număr de 2.318 locuri de detenţie: 44 centre aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 139 centre aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 2103 unităţi de asistenţă socială ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale; 34 unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii.

De asemenea, Ciorbea puncteză înfiinţarea, în anul 2018, a domeniului pentru apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului (Avocatul Copilului).

În plus, Ciorbea menţionează aspecte care ţin de consolidarea statutului Avocatului Poporului, adjuncţilor acestuia şi personalului cu funcţii de conducere şi execuţie.

”Datele statistice pentru perioada 2014-2019, indică o creştere semnificativă a numărului de sesizări din oficiu privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, ceea ce relevă importanţa pe care am alocat-o abordării proactive a activităţii Ombudsmanului” a mai transmis Victor Ciorbea.

Potrivit acestuia, în anul 2014 s-au înregistrat un număr de 56 de sesizări din oficiu, iar în 2018 au fost 371 sesizări din oficiu. De asemenea, în primele 5 luni ale anului 2019 au fost 537 sesizări din oficiu.

”Mi s-a reproşat că sunt preocupat excesiv de situaţia persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate. Şi predecesorii mei au fost preocupaţi de soarta persoanelor aflate în locuri de detenţie, însă nu au ”beneficiat” de o asemenea ”atenţie” din partea unor instituţii, care nu întotdeauna este propice activităţii Avocatului Poporului. În activitatea desfăşurată în controlul de constituţionalitate, trebuie subliniat că nu orice act normativ, apreciat din prisma diverselor interese ca fiind imoral, inoportun sau inadecvat social şi economic, cuprinde elemente care să atragă neconstituţionalitatea acestuia. Prin posibilitatea sesizării directe a Curţii Constituţionale de către Avocatul Poporului nu s-a urmărit ca acesta să fie transformat într-un arbitru între instituţiile statului şi nici să se substituie Curţii Constituţionale sau Parlamentului. Tocmai din acest motiv, Avocatul Poporului nu trebuie să fie obligat să sesizeze direct Curtea Constituţională, ci trebuie să aibă posibilitatea de a analiza îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate stabilite de lege, precum şi de a aprecia asupra neconcordanţei dispoziţiilor legale criticate faţă de prevederile Legii fundamentale”, a mai transmis Victor Ciorbea.

În plus, acesta a precizat că şi-a modificat conduita în legătură cu anumite sesizări, pe durata mandatului.

”Este adevărat că la începutul mandatului meu, am urmat linia directoare trasată de predecesorii mei, în sensul de a nu sesiza Curtea Constituţională în privinţa actelor normative cu un pronunţat caracter politic sau electoral, însă, am renunţat la această abordare preexistentă mandatului meu, însuşindu-mi criticile reţinute în Raportul pentru anul 2014 (publicat în ianuarie 2015) al Mecanismului de Cooperare şi Verificare (deşi activitatea Avocatului Poporului nu face obiectul MCV), în care s-a atras atenţia asupra faptului că nu am contestat la Curtea Constituţională şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, denumită de presă Ordonanţa privind migraţia primarilor”, a mai transmis Victor Ciorbea.

Acesta susţine că, de multe ori, instituţia a fost învestită cu solicitări de sesizare a Curţii Constituţionale cu un pronunţat caracter politic.

”Ne-am concentrat activitatea pe soluţionarea unor aspecte de neconstituţionalitate care conduc la încălcarea drepturilor unor categorii vulnerabile ale societăţii: minori cu boli grave, tineri defavorizaţi, sportivi cu dizabilităţi, persoane aflate în executarea unor pedepse privative de libertate. Din cauza sesizărilor având caracter politic, o mare parte din mass-media se axează aproape în exclusivitate pe criticarea activităţii noastre, ignorând munca noastră ce vizează îndeplinirea rolului constituţional de apărare şi promovare a drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice, desfăşurată prin intermediul celor şase Domenii de activitate”, a mai transmis Ciorbea.

Avocatul Poporului subliniează că ”instrumentul principal în activitatea Avocatului Poporului îl constituie autoritatea lui, puterea de a admonesta şi critica, constituţional şi legal, activitatea autorităţilor administrative, în special, precum şi suportul major al opiniei publice, mass-media şi sprijinul tuturor autorităţilor publice. or, dacă activitatea Avocatul Poporului este supusă atenţiei publice în mod conjunctural şi cel mai adesea numai din perspectiva ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului contestate la Curtea Constituţională, aceasta se va răsfrânge în mod negativ asupra încrederii”.

Conform anunţului făcut luni de premierul Viorica Dăncilă, postul de Avocat al Poporului revine ALDE, iar ulterior formaţiunea a anunţat că o propune pe Renate Weber, care nu a mai intrat în Parlamentul European, pentru că partidul nu a atins pragul electoral.

USR l-a propus pe Peter Eckstein Kovacs, fost consilier prezidenţial în mandatul lui Traian Băsescu. Acesta este susţinut şi de PNL şi UDMR.

PMP are propriul candidat pentru funcţia de Avocat al Poporului, Constantin Cătălin Voinea-Mic.

”Domnul Victor Ciorbea a înaintat, astăzi, 24 iunie 2019, o adresă Preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor, prin care a informat că mandatul domniei sale de Avocat al Poporului a încetat”, a transmis luni Avocatul Poporului, printr-un comunicat.