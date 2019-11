Victor Ciutacu, despre Cristian Tudor Popescu: 'Ori esti ticalos, ori ai pierdut orice legatura cu realitatea'

Jurnalistul Victor Ciutacu (România) reacţionează dur la afirmaţiile jurnalistului Cristian Tudor Popescu (colaborator Digi 24) referitoarea la dosarele penale în care a fost vizat Klaus Iohannis. Ciutacu este de părere că CTP este "ticălos" când neagă faptul că actualul preşedinte a fost cercetat de procurori.

"Cand vrea sa-si sustina teoriile si trairile, CTP invoca emfatic logica. Ei bine, pe baza de logica, eu voi demonstra ca e ticalos.

O acuza de minciuna pe Dancila. Si o face mintind. Pentru ca-l sustine pe Iohannis. Si se foloseste de orice mijloace.

Domnu’ inginer, cand un om e scos de sub urmarire penala, inseamna ca inaintea scoaterii a fost urmarit penal. Nu poti s-o scoti fara s-o bagi. Ca sa scriu in logica vorbirii publice a matale din ultima vreme. La fel, cand il acuzi, mintind, pe unul ca minte, ori esti ticalos, ori ai pierdut orice legatura cu realitatea. Eu mizez pe prima varianta, pentru ca realitatea era la doar un click distanta.

Daca as fi fost la fel de ticalos ca tine, te-as intreba, cum ai facut tu cu Petre Roman, “pentru ce sau pentru cat?”. Si m-as agata de libertatea de exprimare. Dar nici macar nu-i nevoie. Te-ai dezbracat singur de bruma de caracter de care erai suspectat si umbli-n dansa goala, mandru ca magarul la trasura, prin republica", scrie Ciutacu pe Facebook, alături de extrase dintr-o ordonanţă prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a lui Iohannis.