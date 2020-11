Victor Ciutacu, infectat cu Covid-19, face primele declarații din izolare: 'La mine a fost la ușa, vreme de doua zile, un adevarat pelerinaj'

Realizatorul tv Victor Ciutacu a Povestit în direct la România TV felul în care s-a infectat cu Covid-19 și modul în care virusul i s-a schimbat viața. Ciutacu a povestit că a contactat virusul în ciuda măsurilor de precauție pe care și le-a luat.

„Mă simt cât se poate de decent pentru stadiul bolii pe care-l parcurg. Din fericire, simptomele nu au fost acute, nu am trecut printr-un stadiu al bolii care să necesite spitalizarea sau un tratament mai complex. Aș putea spune că sunt bine, dat fiind că sunt atâtea sute de mii de oameni care parcurg cu greu această boală, put să spun că sunt un favorizat al sorții. Mă rog, nu e nicio plăcere, dar asta este viața, dacă mi-a fost dat să trec prin povestea asta, deși sunt extrem de precaut, pe picioare le-om duce toate, încă nu mi-am încheiat socotelile cu viața, așa că nu scăpați voi de mine așa curând. Și am fost extrem de precaut, dovadă, faprul că niciuna dintre persoanele care au lucrat cu mine nu a fost testată pozitiv”, a explicat jurnalistul.

Ciutacu povestește că primele semne ale bolii s-au făcut simțite chiar înainte de a intra în direct.

„Marți seara la 20.30, la 21.00 intram în direct, m-a luat un frison. Am luat două pastile, am venit să înregistrez prezentarea subiectelor emisiunii, pastilele și-au făcut relativ repede efectul, am intrat și în agitația emisiunii, două ore nu am avut nimic, am plecat acasă, am mâncat ceva, și pe la 1.00 noaptea m-a luat din nou frisonul. Am mai luat pastile, m-am băgat în pat și până dimineață am transpirat patru tricouri, am făcut patul leoarcă, și a doua zi. aveam 35,1, am zis, că merg la muncă. Dar am simțit că mi se ridică temperatura și am zis s-o mai iau o dată. Și era acel fatidic 37,3. Am sunat la o clinică particulară, care face testele la domiciliu, au venit, ne-au testat, ne-au făcut toate analizele, iar a doua zi au venit rezultatele în plic: eu pozitiv, soția mea negativă”, a povestit Ciutacu.

Ciutacu explică faptul că a contactat o formă ușoară a virusului și duce boala pe picioare. Totuși, a trebuit să se izoleze într-o cameră pentru a nu-și infecta soția.

„Nu sunt prăbușit și spre mirarea tuturor doctorilor am încă miros și gust. Soția m-a doftoricit, m-a îngrijit, Ea încearcă să stea cât mai departe de mine. Avem dormitoare separate, noroc că ne e plecat copilul la școală și ea a ocupat dormitorul copiilor, iar eu am rămas titular pe domiciliul conjugal. Ne întâlnim cât mai puțin în casă și cât mai de la distanță”, a mai adăugat Ciutacu.

Realizatorul TV a explicat că a fost impresionat de valul de solidaritate și de oamenii care s-au oferit să-l ajute cu cele necesare.

”Am multe cuvinte de laudă pentru uriașul val de solidaritate. Nu credeam că pot fi atâția oameni care să se miște atât de repede și care nu doar să dea din gură, ci să facă. La mine a fost la ușă, vreme de două zile un adevărat pelerinaj, oameni care m-au anunțat că-mi trimit lucruri, de la mâncare, la medicamente, apă și tot ce mi-aș putea imagina fără se le cer eu și fără să le cer în prealabil. Mă anunțau când erau curierii pe drum.