Victor Ciutacu l-a desfiintat pe Tudor Chirila dupa moartea Cristinei Topescu: „Megastarul nu are..”

Victor Ciutacu l-a facut praf pe Tudor Chirila dupa ce Cristina Topescu a fost gasita fara suflare in vila unde locuia. Jurnalistul este dezamagit din cauza faptului ca artistul nu a postat niciun mesaj in memoria prezentatoarei TV, care i-a luat apararea de fiecare data cand a avut ocazia.

„Ultima oara cand am stat de vorba, telefonic, cu Topeasca a fost in primavara, cand batea Chirila lumea pe strada. A fost unica dispusa a-l apara in direct.

Ceea ce a si facut. Asumandu-si valul de antipatie. Acu’ vad ca ori n-a ajuns stirea la megastar, ori n-are unitati pe cartela sa posteze ceva, orice”, i-a atras atentia Victor Ciutacu.

Viata agitata a Cristinei Topescu

Cristina Topescu s-a nascut pe 4 iulie in Oradea. A fost primul copil al regretatului comentator sportiv Cristian Topescu, din prima lui casatorie. Vedeta mai avea doi frati: Cristian si Sebastian. Cristina Topescu a fost atrasa de lumea televiziunii chiar din copilarie, calcandu-i pe urme tatalui ei. In perioada 1970 si 1979, ea a aparut in mai multe emisiuni pentru copii. Cand tatal ei a cazut in dizgratia regimului comunist, Cristina a fost exclusa de pe ”sticla”.

Inainte de ’89, regretata vedeta a avut o tentativa nereusita de a parasi tara. A vrut sa ajunga in Germania, la mama ei, Rodica Topescu, grav bolnava. Nu se inscrisese in Partidul Comunist, asa ca nu i s-a mai dat voie sa paraseasca tara. A incercat, totusi, sa ajunga la mama ei! Alaturi de alti 31 de fugari si o calauza, a fost prinsa insa exact pe ”fasia verde”, cand mai avea putin pana la libertate. Trei luni a stat dupa gratii Cristina Topescu, in mai multe penitenciare. A fost eliberata de 19 decembrie 1989 pentru ca incepuse Revolutia. A participat, imediat, la manifestatii.

Cristina Topescu a fost absolventa a Facultatii de Limbi Straine din Bucuresti, sectia Engleza – Italiana. Inainte de 1989, in perioada cand nu a avut serviciu, a trait din meditatii, a fost corector la revista “Contemporanul”, a scris la revista “Cinema”, a tradus filmele care circulau pe casete video.

In 1991, ea a revenit in televiziune, dupa ce a semnat un contract cu cei de la PRO TV. Ulterior, moderatoarea a devenit vedeta Prima TV, unde a lucrat timp de 12 ani. S-a retras din televiziune in aprilie 2013. Iar din noiembrie 2019, era consilier al secretarului de stat din Ministerul Sanatatii.

