Victor Ciutacu, mesaj dupa condamnarea lui Liviu Dragnea: 'Nu exista ințelegeri oculte facute cu Securitatea care sa fie și respectate'

Liviu Dragnea ar putea petrece în închisoare următorii 3 ani și 6 luni, după ce a fost condamnat definitv în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea a fost dus la Penitenciarul Rahova, acolo unde a fost încarcerat și unde ar putea să execute pedeapsa.

Jurnalistul Victor Ciutacu este de părere că decizia magistraților urmează tiparul din cazul lui Adrian Năstase, primul președinte PSD care a făcut pușcărie.

”Nu există înțelegeri oculte făcute cu Securitatea care să fie și respectate; de Securitate, ca să fiu explicit.

Execuția lui Dragnea e pe aceeași rețetă ca la Năstase; inclusiv pedeapsa cu executare pentru cea mai blândă acuzație.”, e mesajul lui Victor Ciutacu.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la închisoare de 3 ani și 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis menținerea deciziei de condamnare de pe fond, la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în cazul președintelui PSD Liviu Dragnea.

Este a doua condamnare definitivă a lui Dragnea, după cea de la referendumul din 2009, pentru demiterea lui Traian Băsescu.

Judecătorii au mai decis condamnarea Olguței Șefu la un an de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual și achitarea pentru abuz in serviciu, achitarea lui Valentina Marica pentru abuz în serviciu, condamnarea lui Constantin Balaban la un an cu suspendare pentru fals intelectual și achitarea pentru abuz în serviciu, condamnarea lui Gheorge Nicușor la 3 luni cu suspendare pentru fals intelectual și achitarea pentru abuz în serviciu, condamnarea Adrianei Botorogeanu la doi ani de închisoare cu suspendare, condamnarea Rodicăi Miloș la 3 ani cu suspendare, condamnarea lui Ionel Marineci la 3 ani cu suspendare.

În cazul fostei soții a lui Liviu Dragnea, magistrații au dispus achitarea pentru abuz în serviciu după ce pe fond judecătorii au hotărât încetarea procesului penal.

În primă instanță, Dragnea fusese condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, dar a atacat sentința.

