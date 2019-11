Victor Ciutacu PREZICE un nou EȘEC pentru PSD: Va rata cu poarta goala

Jurnalistul Victor Ciutacu prezice un nou eșec pentru PSD după scorul extrem de mic obținut la alegerile prezidențiale. Ciutacu spune că în mod normal PSD ar trebui să facă opoziție ca la carte, însă că se îndoiește că va reuși acest lucru.

"Abia acum, cand PSD nu mai are nici o parghie de putere la nivel central, e vremea carismaticului (teoretic) lipsit de obligatii si fara scheleti in dulap care sa rupa tot in bucati si sa faca opozitie la sange. Data fiind, insa, experienta partidului in a rata cu toata poarta goala in fata, am mari indoieli ca-i va reusi constructia inteligenta a jocului din propriul teren", scrie Ciutacu pe Facebook.