Victor Ciutacu, replica la atacul lui Ciprian Ciucu: Penultima persoana care m-a facut jeg a platit!

Candidatul PNL-USR-PLUS la Primăria Sectorului 6, Ciprian Ciucu, susține că Victor Ciutacu este un ”jeg” de jurnalist pentru că a prezentat informațiile despre susținerea interlopilor în cursa electorală. În replică, Victor Ciutacu îl avertizează pe Ciucu că ultimul om care l-a jignit a plătit.

”Penultima persoana care m-a facut jeg a platit. O va face si ultima. Altfel, succes in colaborarea cu Capone si Migdala. Iar tu, Mutule, te scapasi in scaldatoare cand erai mic. Sa pui o cruce mare si rosie in calendar”, scrie Victor Ciutacu.