Victor Costache, dezvaluiri despre demisia de la Ministerul Sanatatii. Precizari despre divergentele cu Raed Arafat

Fostul ministru al Sănătății, Victor Costache, a afirmat, vineri, într-un interviu exclusiv acordat Antena 3, că decizia demisiei sale a fost luată "într-un anumit context".

"Știți și dvs. cum sunt demisiile miniștrilor -- în momentul în care ești ministru faci parte dintr-un cabinet, dintr-o echipă și unii miniștri mai și demisionează.", a spus Victor Costache.

Întrebat dacă a fost decizia sa, Costache a răspuns: "A fost o decizie care s-a luat într-un anumit context despre care cred că se va povesti mai târziu".

"Sunt medic, am depus un juramant si niciodata in cariera mea nu am parasit un proiect pe care l-am inceput. Ma veti vedea in prima linie a acestei crize. Ma voi intoarce la pacientii mei si voi ramane alaturi de echipa de la Ministerul Sanatatii atata timp cat va fi nevoie. Nu sunt dezamagit. Orice experienta este buna, in special ca ministru", declarat Costache.

Întrerbat dacă are ceva să-şi reproşeze, acesta a răspuns: "Intotdeauna mi s-a reprosat ca nu comunic suficient. Am folosit tot timpul pe care l-am avut la Ministerul Sanatatii. A fost o alegere bine facuta. Am lucrat contra cronometru sa las ceva in urma."

Costache a mai fost întrebat dacă Ludovic Orban i-a reproşat ceva înainte de demisie. "Nu am avut reprosuri directe, dar probabil vom citi in media in perioada urmatoare. In media sunt si lucruri adevarate, şi lucruri neadevarate", a precizat fostul ministru.

Victor Costache a afirmat şi că a avut unele divergenţe de opinie cu Raed Arafat. "Sigur ca da, exista si divergente de opinie, dar intotdeauna au fost divergente civilizate si fiecare am tinut cont de parerea celuilalt", a concluzionat fostul ministru al Sănătăţii.