Victor Costache: Nu va exista o criza de vaccin antigripal in sezonul 2020 - 2021, avem cel mai mic numar de decese din ultimii ani

Ministrul demis al Sanatatii, Victor Costache, a declarat marti ca a fost demarata achizitia pentru noi doze de vaccin impotriva gripei sezoniere, in contextul in care cele 1,6 milioane de doze comandate pentru acest sezon au fost distribuite medicilor, in totalitate, pentru imunizarea populatiei, noile vaccinuri urmand sa fie disponibile in doua-trei saptamani.