Victor Negrescu: 'Președinția Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii este un succes'

"În 2017, eram ministru delegat pentru afaceri europene când am decis ca România să candideze pentru preluarea Președinției Strategiei UE pentru regiunea Dunării. Puțini credeau, dar am câștigat. În 2018, am aplicat pentru preluarea Punctului Focal SUERD. Și astăzi se operaționalizează. Astăzi, împreună cu mediul academic organizăm prima ediție a Danube Cooperation Forum. Prin implicarea autorităților locale, a actorilor asociativi, patronali și sindicali dar și a mediului universitar, Președinția Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării este un succes." a explicat fostul ministru Victor Negrescu în intervenția sa susținută în deschiderea primei ediții a Danube Cooperation Forum.

Fostul europarlamentar a vorbit în discursul său despre potențialul semnificativ al regiunii Dunării dar și despre importanța formelor de cooperare macroregionale invitând participanții să contribuie la influențarea și operaționalizarea planului de acțiune SUERD atât la nivel național cât și european.