Victor Negrescu: Trebuie sa avem un mesaj pro-european

Candidatul la europarlamentare din partea PSD Victor Negrescu a declarat astazi ca partidul din care face parte trebuie sa revina la valorile social-democrate si sa adopte un mesaj pro-european. Zi decisiva pentru PSD. Sedinte de BPN si CEx „Eu cred ca este important sa facem lucrul acesta astazi. Am vorbit de foarte multe ori de a fi conectati cu partenerii nostri si de a avea un mesaj pro-european. Eu cred ca astazi, ca urmare a acestui rezultat, stim foarte bine ca mesajul pro-european este mesajul sustinut de cetatenii din Romania. PSD este partidul care a dus Romania in UE si NATO si trebuie sa ne asum ceea ce am realizat si sa mergem cu acest mesaj mai departe", a spus Negrescu, inainte de sedinta PSD.