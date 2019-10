Victor Pițurca dupa egalul cu Poli Iași: 'Am nevoie de timp, normal. Intr-o luna nu poți rezolva tot. Iașiul nu știu de cate ori a trait centrul terenului'

Universitatea Craiova a remizat, vineri seara, scor 1-1, pe teren propriu, contra lui Poli Iași, în etapa a 12-a din Liga 1. La finalul meciului, Victor Pițurcă, manager-ul general al oltenilor, s-a arătat nemulțumit de faptul că jucătorii săi nu au avut mai mule ocazii de a înscrie, potrivit Mediafax.

"Mai am nevoie de timp, normal. Într-o lună nu poți rezolva tot. Iașiul nu știu de câte ori a trăit centrul terenului, câte ocazii au avut, dar ei au jucat partitura lor. Eu am fost nemulțumit pentru că nu ne-am creat ocazii atât câte ar fi trebuit. Pentru a câștiga toate punctele trebuie să marchezi goluri, mai ales pe acest stadion. Probabil că s-a văzut și lipsa lui Cicâldău, e unul dintre cei mai buni jucători ai noștri. Nu numai ca dispecer, ci și ca marcator", a declarat Pițurcă, după meci, la DigiSport.

Ulterior, Pițurcă a comentat și prestația lui Carlos Fortes, revenit cu gol în echipa Craiovei, primul în campionat de la sosirea la formația olteană, în februarie 2019. De asemenea, fostul selecționer a vorbit despre jucătorii săi convocați la echipele naționale:

"Inițial am vrut pe Fortes să-l schimb, să-l trec pe Ivan vârf, dar am schimbat imediat după ce a marcat. Fortes n-a jucat rău. În schimb, Ivan a fost mai obosit azi. Fiecare jucător are șansa lui, am declarat lucrul ăsta pentru că eram întrebat de ce nu joacă unii. Tuturor le va veni rândul, depinde cum îi simt. Dacă joacă bine, sigur că pot rămâne în echipă. Avem un lot mare de jucători și numai jucătorul decide dacă intră în echipă. Eu nu pot da recomandări de jucători la națională. Doar personal, selecționerului. Avem patru jucători la echipa națională, și Nițu, la U19, eu cred că sunt suficienți. Sper să joace acolo, în același timp mi-aș fi dorit să fi rămas cu noi în perioada asta", a mai spus Pițurcă.

În urma acestei remize, Universitatea Craiova a ratat şansa de a trece, cel puţin temporar, pe primul loc în Liga 1. Formaţia lui Victor Piţurcă se află pe locul secund, cu 23 de puncte acumulate, la o lungime de liderul CFR Cluj, care are un meci mai puţin disputat.

În următoara rundă, Universitatea Craiova o va înfrunta pe campioana CFR Cluj, în deplasare, în timp ce Poli Iaşi va primi vizita lui FC Botoşani.