Victor Pițurca: 'Suntem in fata unui examen dificil, jucam contra unui mare club, Dinamo Bucuresti, care in ultimul timp a jucat foarte bine'

Antrenorul Universității Craiova, Victor Pițurcă, a prefațat, sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, partida cu Dinamo București, potrivit Mediafax.

Victor Pițurcă a prefațat partida cu Dinamo București, lăudând, în același timp, clubul bucureștean: ”Suntem iar în faţa unui examen dificil, jucăm contra unui mare club, Dinamo Bucureşti, care în ultimul timp a jucat foarte bine, a avut o creştere extraordinară de formă sub comanda lui Uhrin, deci ne aşteaptă un meci dificil pe care vrem să-l câştigăm, fiindcă în ultimele două partide din campionat nu am reuşit acest lucru şi avem nevoie de cele trei puncte puse în joc. Moralul este bun, venim după un joc bun în Cupa României. Sper să repetăm aceeaşi partitură, acelaşi joc bun şi să obţinem cele trei puncte. Lotul este tot valid. Avem cartonaşe galbene şi Bălaşa nu va putea participa la această acţiune. Poate aţi aflat de accidentul lui Koljic, care are o problemă mai dificilă şi va lipsi mai mult timp. În rest, totul este în regulă. Kelic a făcut numai antrenamente uşoare, de alergări, nu cred că va apărea în lot pentru acest meci. Vor juca băieţii care sunt apţi şi în care am încredere deplină. Am încredere că echipa mea va realiza un joc bun şi ne vom lua punctele”.

”Fără discuţie că toată lumea îşi dorea să joace la Craiova. Şi la Severin vor veni suporterii în număr mare. Jucăm la Severin, trebuie să ne adaptăm condiţiilor de acolo şi cu asta basta. Băieţii au mai jucat acolo. Ne vom simţi ca acasă şi la Severin. Cred că favorită este Craiova, dacă ne uităm la clasament. Jucăm şi în faţa suporterilor noştri. Dar şi Dinamo are atuurile sale. Meciul va fi pe muchie de cuţit. Ambele echipe arată o creştere de formă”, a mai adăugat Pițurcă.

Partida dintre Universitatea Craiova și Dinamo București, din etapa 15 a Ligii 1, va avea loc luni, începând cu orele 20:30.