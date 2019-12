Victor Piturca: 'Am pierdut multe puncte pentru ca sistemul ofensiv nu si-a facut datoria. Voi avea o discutie cu patronul echipei'

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 0-2, că formaţia sa apierdut multe puncte deoarece “sistemul ofensiv nu şi-a făcut datoria”, anunță news.ro.

“N-aş fi vrut să fie greşeli. Au fost greşeli cum s-au mai întâmplat. Meciurile aşa se câştigă în general, pe greşelile adversarului. Aşa s-a întâmplat şi astăzi. Nu e o noutate. Nu multe cinci înfrângeri, foarte multe. Se pare că nu am imprimat un stil de joc adecvat echipei. Procedam mai bine dacă ne apăram, dacă ucam pe contraatac. Asta e, nici nu e un regret din partea mea. Am pierdut foarte multe puncte fiindcă nu am reuşit să marcăm goluri. Sistemul ofensiv nu şi-a făcut datoria. Voi avea o discuţie cu patronul echipei, voi vedea ce măsuri putem lua”, a spus Piţurcă la Digi Sport.

El a precizat că în lupta pentru titlu CFR Cluj este cea mai puternică echipă. “Şi vine şi FCSB din spate, pentru că au aceşt puşti care s-au maturizat şi pot face foarte multe lucruri. Bancu – vom vedea. Se pare că o ruptură ar fi. El are un fizic foarte puternic, dar vom vedea”, a mai afirmat tehnicianul..

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a XXII-a a Ligii I. A fost ultima partidă din 2019 din primul eşalon.

Golurile au fost marcate de Man ’41 şi Coman ’45, iar Tănase a ratat un penalti, tot în prima repriză.