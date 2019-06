Victor Piturca, discutii cu reprezentantii CSA. Va prelua Steaua

Victor Piturca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul antrenor al nationalei de fotbal a Romaniei, Victor Piturca, in varsta de 63 de ani, a declarat, joi seara,ca a fost contactat de reprezentantii Clubului Sportiv al Armatei "Steaua Bucuresti", anuntand ca va negocia in zilele urmatoare venirea la echipa, insa nu din pozitia de tehnician. "Am fost contactat de cei de la CSA, ma vad cu ei zilele urmatoare. Nu vin ca antrenor, nu antrenez in Liga 4, sunt destui tineri care pot face asta. Voi avea o discutie, sa vedem ce se doreste. Stiti ca eu sunt foarte pretentios, trebuie multe lucruri puse la punct, scrise. Steaua trebuie sa vina unde ii e locul. M-am gandit numai la lucrul asta zilele astea, nu e usor. E o munca titanica. Deschis ...