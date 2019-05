Victor Piturca ironizeaza CFR Cluj pentru ca a avut patru antrenori in acest sezon: 'Sa vedem la anul cati vor schimba'

Fostul selecţioner Victor Piţurcă a ironizat situaţia de la CFR Cluj, echipă care este foarte aproape de a câştiga campionatul după ce a avut pe bancă în acest sezon patru antrenori, Edward Iordănescu, Antonio Conceicao, Alin Minteuan şi Dan Petrescu, relatează News.ro.

"Mă bucur pentru toţi care câştigă, nu numai pentru Dan Petrescu, fiindcă e munca lor acolo, au participat şi alţi antrenori la această performanţă, dacă se va întâmpla acest lucru. Trebuie să felicităm clubul! Iată că se poate întâmpla lucrul ăsta. A fost o strategie bună, să vedem la anul câţi vor schimba. Poate şi celelalte echipe, cluburi din campionatul nostru vor face acelaşi lucru la anul, vor aduce 4-5 antrenori şi vor reuşi să câştige campionatul. Sunt antrenori mult sub nivelul lui Neagoe (n.r. - Eugen Neagoe care a pregătit Sepsi ultima dată) care antrenează echipe mari, de ce să nu antreneze şi el o echipă mare?", a declarat Piţurcă.

El a participat, marţi, la festivitatea organizată la Cercul Militar Naţional, la 33 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeani de câtre Steaua.

"Cea mai fericită zi din viaţa mea şi viaţa mea a însemnat fotbal şi aşa va fi şi de acum încolo. Nu am realizat mulţi ani ceea ce am performat noi, dar este ca acel vin care se învecheşte. Văzând ce se întâmplă în fotbalul actual, ne dăm seama ce înseamnă acea performanţă. A fost şansă, noroc să ne strângem acest grup de jucători, dar probabil că am avut o mare valoare dacă am reuşit să ne batem cu echipe care din punct de vedere financiar erau mult, mult deaspra noastră şi am reuşit să învingem. Acel gol cu Anderlecht (n.r. - din semifinale), al treilea, a pecetluit soarta jocului. Am fost foarte fericit, mi-aduc aminte de acel puşti, nu am reuşit să-l văd niciodată pe acel puşti care m-a îmbrăţişat în momentele acelea. Chiar dacă se vor găsi oameni potenţi financiari să aducă jucători din toată lumea va fi foarte greu ca o echipă românească să atingă o performanţă de genul acesta", a afirmat Piţurcă.

Gheorghe Hagi, prezent şi el la eveniment, a spus că performanţa de atunci a echipei Steaua ar trebui să motiveze tot sportul românesc.

"Am venit cu plăcere, sunt momente în care am jucat şi noi şi am făcut parte din această istorie. Un moment incredibil să ajugi cel mai bun din Europa. O perfromanţă care ar trebui să ne motiveze pe noi, toţi, poporul român, ţara noastră, să ne motiveze că se poate, nimic nu este imposibil în sport. Atunci sportul era prioritate la nivel naţional, aveam campioni peste tot, la toate disciplinele sportive, cluburile erau susţinute, aveau academii, echipe de seniori foarte bune. Toate lucrurile după 90 s-au dus în jos şi suferim şi e greu să ajungem la nivelul la care am fost înainte. Ar trebui să ne întoarcem la origini, să ne folosim istoria care ne arată că în sport totul este posibil dacă ştii să selectezi, formezi, să găseşti campioni adevăraţi. Dar trebuie să ai oameni care să suţină acest segment social important al societăţii româneşti", a precizat el.

Steaua Bucureşti a câştigat, în urmă cu 33 de ani, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, Cupa Campionilor Europeni, cea mai mare performanţă a fotbalului românesc, moment marcat, marţi, de CSA Steaua.