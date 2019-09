Victor Piturca sustine ca echipa nationala a Romaniei poate obtine un rezultat mare in partida cu Spania

Managerul general al formaţiei Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, susţine că echipa naţională a României poate obţine "un rezultat mare" în partida cu Spania, programată, joi, în preliminariile EURO 2020, potrivit Agerpres.

"E un moment extrem de important pentru echipa naţională. Avem nevoie de un rezultat mare ca de aer, fiindcă un eventual eşec ne-ar distanţa de calificare. Am discutat cu Cosmin Contra la meciul de la Voluntari, e şi el preocupat de tot ceea ce înseamnă lot... dar din punctul meu de vedere spun că putem obţine un rezultat mare cu Spania. Spania nu mai e Spania care a fost. Am văzut jocurile din grupă, cu Norvegia a câştigat foarte greu... iar dacă noi prindem o seară inspirată, Contra găseşte unsprezecele câştigător, dacă Spania nu e într-o formă foarte bună în seara respectivă... atunci avem şanse", a spus fostul selecţioner al primei reprezentative."Meciul pe l-am câştigat când eram eu la naţională contra Spaniei a fost unul amical, dar chiar şi aşa s-a încheiat cu destituirea selecţionerului, Aragones era atunci. Spania are jucători de calibru. Şi noi avem jucători buni care îşi doresc să câştige, de asta e important ca ei să prindă o seară bună. E important să se aleagă cea mai potrivită strategie şi să avem şi noroc", a adăugat Victor Piţurcă.Echipa naţională a României întâlneşte selecţionata Spaniei, la 5 septembrie (ora 21:45), pe Arena Naţională din Bucureşti, şi reprezentativa Maltei, în 8 septembrie (ora 19:00), pe Stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti, în cadrul grupei F a preliminariilor EURO 2020.