Victor Ponta a explodat dupa ordinul semnat de Marcel Vela: 'Asta este soluția pentru pandemie? Urmeaza slujbe pe strada?'

Imnul României a răsunat de pe toate mașinile de Poliție din țară, sâmbătă, la ora 17.00, în semn de mulțumire pentru cei care respectă carantina. Fostul premier Victor Ponta critică ordinul ministrului de Interne, Marcel Vela.

BILANȚ NEGRU - Marea Britanie a depăşit pragul de 1.000 de decese

„Asta este solutia Ministrului de Interne pentru Pandemie??? Sa ne cante masinilie MAI imnul? Urmeaza slujbe pe strada ? Dvs ce opinie aveti?

In timp ce ascultam imnul la masinile MAI azi doar prin Vama Nadlac au intrat in tara peste 3.000 de persoane venite din Italia si Spania! Care au plecat acasa - ca nu mai sunt locuri in carantina!”, este reacția lui Ponta.