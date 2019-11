Victor Ponta a facut anuntul: ”NU voi vota pe 24 Noiembrie NICI pentru Klaus Iohannis, NICI pentru Viorica Dancila”

Victor Ponta

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a dezvaluit ca la turul doi al alegerilor prezidentiale nu va vota nici cu Klaus Iohannis, nici cu Viorica Dancila.

Ponta a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca este de parere ca niciunul dintre cei doi candidati nu poate fi ”presedintele de care are nevoie Romania in urmatorii 5 ani”.

”Fac parte din acel mare grup de romani (probabil peste 50% ) care nu este multumit si NU VA VOTA pe 24 Noiembrie NICI pentru Klaus Iohannis NICI pentru (Doamne Fereste) Viorica Dancila - nu ii consider pe niciunul Presedintele de care are nevoie Romania in urmatorii 5 ani / nu voi vota pe lozinca “raul cel mai mic”, nu voi vota contra!

Cei care sunt multumiti de unul dintre cei doi candidati vor merge si ii vor vota - daca doriti sa ma injurati pe mine si pe cei care nu ii votam pe niciunul puteti sa o faceti (cei mai stupizi si inutili comentatori sunt oricum cei care ma injura din reflex - ca sunt comunist, pesedist, bla bla - fara sa citeasca macar ca am spus ca NU o votez pe Dancila)!

As vrea insa sa va ganditi putin cam ce Presedinte v-ati dori pentru Romania (si sa vedeti daca aceasta dorinta se regaseste in Klaus Iohannis- de Dancila nici nu e cazul sa intreb)!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

