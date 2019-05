Victor Ponta a IZBUCNIT: 'Am pierdut alegerile din 2014 ascultand de Dragnea. Votam orice inițiativa de vot prin corespondența'

Liderul Pro România, Victor Ponta, vine cu acuzații grave. Acesta susține că a pierdut alegerile din 2014 din cauza votului din diaspora, însă întreaga responsabilitate pentru organizarea alegerilor i-ar fi revenit actualului președinte al PSD, Liviu Dragnea.

"În 2014 eu am greșit, l-am ascultat pe șeful meu de campanie Liviu Dragnea și am pierdut alegerile. Nu credeți că am vrut să pierd. Credeam că după atâția ani au învățat ceva. Vă anunțăm că imediat votăm orice proiect de vot prin corespondență astfel încât ceea ce s-a întâmplat în 2014 cu românii din diaspora să nu se mai întâmple niciodată", a declarat Victor Ponta.