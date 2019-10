Victor Ponta, acuzat ca acționeaza „la ordin”

Robotii de aspirare sunt niste aparate inovative si tot mai cautate in randul persoanelor care nu au foarte mult timp pe care sa-l dedice curateniei. Acestea au dus aspiratorul la un alt nivel si efectueaza curatari singure, dumneavoastra fiind nevoit doar sa le programati din aplicatie. Desi la aparitie au avut preturi enorme, acum au devenit destul de accesibile. Rezultatele pe care le ofera de cele mai multe ori sunt satisfacatoare, desi inca nu s-a ajuns la nivelul in care poate inlocui in totalitate atentia unei fiinte umane.