Victor Ponta anunța 'apocalipsa' pentru Liviu Dragnea: 'Acolo este calcaiul lui Ahile, daca vrei sa ai succes. Altfel, la motiunea de cenzura va fi un eșec'

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, candidat la alegerile europarlamentare, afirmă într-un interviu acordat AGERPRES că schimbarea lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputaţilor reprezintă o prioritate pentru partidul pe care îl conduce.

"Prioritară este schimbarea domnului Dragnea de la Camera Deputaţilor. (...) De fapt, acolo este călcâiul lui Ahile, dacă vrei să ai succes. Altfel, la moţiunea de cenzură, atât timp cât nu votează UDMR, cât nu votează ALDE nu o să ai succes, va fi doar un eşec. (...) Atât timp cât domnul Dragnea rămâne sus acolo la pupitru şi poate să negocieze cu UDMR şi cu ALDE nu ai o şansă. Deci, din punctul de vedere al Pro România bătălia de la Camera Deputaţilor e prioritate", susţine Ponta.Liderul Pro România spune că formaţiunea sa îşi doreşte să obţină trei-patru mandate de eurodeputat. Cât priveşte referendumul pe justiţie, Ponta precizează că va vota "pentru", având în vedere temele alese, dar îl consideră "o ocazie ratată" din punct de vedere al eficienţei.De asemenea, Victor Ponta anunţă că nu se va înscrie în cursa pentru alegerile prezidenţiale, dar Pro România va avea un candidat -"o persoană proeuropeană şi intelectuală".

AGERPRES: Domnule Victor Ponta, în calitate de preşedinte al unui partid tânăr care participă pentru prima dată la un scrutin electoral, care sunt obiectivele dumneavoastră şi ale formaţiunii pe care o conduceţi în legătură cu alegerile europarlamentare din 26 mai? Cu ce atuuri faţă de contracandidaţii dumneavoastră veniţi în faţa electoratului şi ce scor vă propuneţi?



Victor Ponta: În primul rând, tocmai pentru că aţi spus că e un partid nou-nouţ şi e prima dată când participăm la alegeri, primul obiectiv e ca oamenii să ştie că există Pro România. Vă daţi seama că sunt încă destui, în special votanţi pro PSD, care ştiu că Victor Ponta, Corina Creţu, Tudose - cred că suntem încă la PSD. Deci, primul lucru, să ştie lumea de Pro România, să ştie că există, să ne facem structuri în teritoriu, să vorbim, să ne facem oamenilor cunoscuţi. Nu poţi să votezi ceva ce nu cunoşti. În al doilea rând, aş vrea ca oameni aşa cum e Corina Creţu să-şi continue activitatea la Bruxelles. Ea, cu siguranţă, este cel mai important reprezentant al României, a fost şapte ani europarlamentar, vicepreşedinte al Parlamentului şi cinci ani comisar pentru politici regionale. Are un grad de favorabilitate extraordinar, mult peste mine, peste domnul Iohannis, e femeie, social-democrată, a făcut treabă bună şi mi-aş dori ca în continuare în următorii cinci ani să fie la Bruxelles, să continue aceste proiecte. Mihai Tudose, la fel, este foarte cunoscut nu doar pentru activitatea de prim-ministru sau ministru în cabinetul meu, ci şi pentru 20 de ani în care a reprezentat România la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Iurie Leancă, cel care este al treilea, practic, fost premier, actual vicepremier pentru integrare europeană al Republicii Moldova. E un mesaj foarte clar că din punctul nostru de vedere, al Pro România: românii sunt nu doar pe teritoriul nostru, sunt şi în Basarabia, sunt în Bucovina, în Italia în Spania, peste tot sunt români, şi trebuie să-i reprezinte pe toţi.



Care este obiectivul? Cu siguranţă ne dorim trei-patru mandate. Nu se pune problema acum, la prima confruntare să ne batem pentru primul sau al doilea loc. PSD şi PNL au nişte structuri foarte vechi, însă calitatea candidaţilor noştri, din punctul acesta de vedere, sigur, fiecare îi laudă pe ai lui, dar eu cred că trei prim-miniştri, Victor Ponta, Mihai Tudose, Iurie Leancă, un comisar european în primele patru poziţii nu prea are niciun alt partid. Şi cu atât mai puţin fostul nostru şi competitorul nostru, practic, pe partea de centru-stânga, PSD, unde, sigur, sunt mai puţini oameni din PSD, sunt oameni aduşi din televiziune, din alte zone. Am avut mare şansă la tragerea la sorţi, suntem pe prima pagină a buletinului de vot şi chiar aşa este lista Pro România lângă lista domnului Dragnea şi foarte mulţi oameni vor putea să compare calitatea candidaţilor.

Ce este cel mai important, din punctul nostru de vedere, mai departe pentru cei care vor merge acolo: să sprijinim un parcurs european al României. Din acest punct de vedere ne-am despărţit total de PSD care, în ultima perioadă, este, sau mă rog, liderii săi, că eu nu cred că alegătorii, ci liderii sunt foarte antieuropeni, sunt foarte radicali împotriva Europei. Noi trebuie să explicăm în continuare că pentru România este esenţial să rămână în Europa. Uitaţi-vă la Ucraina, uitaţi-vă la Republica Moldova, la Georgia, la alte ţări care nu au intrat în UE. Sunt în urma noastră cu destui ani, şi sub pericolul rusesc şi sub crize economice şi sociale.



Sigur că sunt multe lucruri mai bune de făcut, să luăm mai mulţi bani în primul rând. Am luat doar 20% din banii europeni pentru infrastructură, pentru drumuri, pentru spitale şi pentru şcoli. Să fim primiţi în spaţiul Schengen (...) nu doar spaţiul Schengen, ci şi moneda euro, până la urmă tot ceea ce ţine de calitatea de european. Noi trebuie să le spunem oamenilor că fără subvenţiile de la UE în agricultură vom avea un dezastru, că fără banii pentru autostrăzi nu o să avem niciodată bani din bugetul nostru, bugetul nostru se duce cu totul pe pensii şi salarii, nu rămâne niciun euro să faci şosele, că fără proiectele de spitale, cele trei spitale regionale, nu o să avem niciodată spitale noi. Şi că, mai ales, cel mai important lucru, poate generaţiile mai în vârstă îşi mai amintesc cum e fără Europa, cei mai tineri s-au născut europeni, vor să să fie europeni. Noi, dacă le spunem copiilor noştri că plecăm din Europa, cum le zice domnul Dragnea, ei, o să plece ei în Europa, în Franţa, în Italia, în Spania, şi o să rămânem aici mult prea puţini.



AGERPRES: Există o miză specială în plan european, dar şi în plan intern, în legătură cu aceste alegeri europarlamentare?



Victor Ponta: Bineînţeles. Nu e de fapt vorba, şi asta au înţeles toţi oamenii, nu e vorba doar de cei 32 de români care merg acolo. E foarte important, dar vreau să spun un lucru pe care-l ştiu după atâţia ani. În Parlamentul European sunt 750 de europarlamentari. Dintre ei contează, cu adevărat, în luarea deciziilor poate 30-40-50. Ceilalţi vin la vot sau au proiecte mai mici. Deci, dintre cei 32, cu siguranţă un om cum e Corina Creţu, pentru că are experienţa, numele, relaţiile, când va lua cuvântul, când va avea un proiect, va fi auzită. Alţii care merg acolo pentru prima dată sau care merg cu un discurs antieuropean, nu vor fi... vor sta lângă grupul lui Marine Le Pen, lui Salvini şi nu vor face nimic pentru România.



Dincolo de această semnificaţie europeană, este evident pentru toată lumea că are o legătură şi cu ce se întâmplă în ţară, nu doar pentru alegerile prezidenţiale. Şi asta, sigur, contează, dar contează pentru balanţa şi pentru echilibrul de forţe în Parlament. O să spun şi mai direct un lucru: în acest moment Pro România are 22 de deputaţi, toţi veniţi, ca şi mine de altfel, de la PSD şi ALDE. Nu o să vedeţi vreun deputat de la PSD şi ALDE care pleacă la PNL sau la USR, în schimb la Pro România pot să mai vină şi, dacă avem un rezultat bun, dacă PSD are un rezultat slab, cu siguranţă vor prinde mai mulţi curaj şi vor veni alături de noi. Deja, în Camera Deputaţilor domnul Dragnea nu mai are majoritate şi are nevoie tot timpul de UDMR pentru a-şi salva şi poziţia de preşedinte şi anumite proiecte de legi. La Senat încă este majoritate, însă totul depinde de ALDE, aşa încât, cu siguranţă, în funcţie de rezultatul de pe 26, se pot schimba şi nişte echilibre, sau, mai bine zis, o balanţă din Parlamentul României.



Ca să fiu foarte direct, cine vrea să-l schimbe pe domnul Dragnea, să-i strice majoritatea, acum, pe 26, nu în decembrie 2020, trebuie să voteze cu Pro România pentru că doar noi putem să fim o alternativă. Ceilalţi au propriul electorat, dar nu vor putea să schimbe nimic foarte repede.



AGERPRES: Pe cine consideraţi potrivit pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene, pe Frans Timmermans, reprezentantul PES, sau pe Manfred Weber, candidatul PPE?



Victor Ponta: Noi am anunţat foarte clar şi fără niciun fel de echivoc că cei care vor merge - Corina Creţu, Mihai Tudose, Iurie Leancă, Gianina Puşcaşu - vor vota pentru Frans Timmermans. Dintre cei doi candidaţi, cu siguranţă domnul Timmermans este cel care este (...) mai bun pentru România, dincolo de faptul că noi suntem şi credem în familia progresistă, social-democrată. Aici este o chestie ciudată, trebuie să o recunoaşteţi. Noi, care nu suntem, încă, formal, membri ai S&D şi ai PES - vom fi, probabil, o să vedem - spunem foarte clar că-l votăm pe Frans Timmermans. Cei de la PSD care încă mai fac parte, chiar dacă au relaţiile îngheţate, se feresc. Şi eu, la fiecare întâlnire, dezbatere la care participă un reprezentant al PSD, îi întreb: votaţi cu Timmermans sau nu ? Niciunul nu vrea să-mi răspundă. (...) Faptul că nu vor să răspundă e o chestiune foarte ciudată. Să nu ai curaj să spui cu cine votezi în Parlamentul European înseamnă că discursul ăsta dublu, una spui la Galaţi şi alta spus la Bruxelles, începe să arate că nu mai funcţionează. Eu, însă, v-am răspuns foarte clar, la Pro România vom vota cu Frans Timmermans.



AGERPRES: Cine este principalul adversar politic al Pro România în aceste alegeri - PSD sau partidele parlamentare de opoziţie - şi de ce?



Victor Ponta: Noi am fi vrut să nu avem un adversar, dar atacurile împotriva Pro România, toate atacurile vin de la PSD cu siguranţă - şi filmuleţe otrăvite pe internet şi acuzaţiile domnului Dragnea. Ceilalţi, însă, vreau să fi foarte corect, în afară de Liviu Dragnea şi de unul sau doi din jurul său, ceilalţi membri PSD se poartă corect faţă de noi. Vorbesc şi în teritoriu, peste tot pe unde mergem, m-am întâlnit cu primarii PSD, cu preşedinţi de Consilii judeţene, oameni care nu uită că am făcut campanie împreună, i-am ajutat în 2016.



Însă voturile pe care le va lua Pro România sunt din partea a două categorii de oameni. Pe de-o parte, partea cea mai importantă, oameni ca şi mine care au votat PSD sau ALDE în 2016, crezând că o să continuăm programul, guvernul din 2012-2015, şi, după aceea au fost dezamăgiţi, au senzaţia că au fost păcăliţi de domnul Dragnea, că una s-a promis în 2016 şi cu totul altceva s-a făcut după aceea. Aceasta este o categorie importantă, pesedişti care în comunitatea lor, fie că e vorba de un oraş mai mic sau de o comună, sunt profesori, sunt doctori, sunt preoţi, sunt primari, nu vor să fie asociaţi cu ideea de corupţie, cu ideea de analfabeţi. Vă mai spun o chestie directă: nu vor să fie asociaţi cu ideea de manele, ştiţi că e ultimul scandal din politică. Eu îi cunosc pe pesedişti şi am stat 20 de ani, am făcut campanie, nu vor să se spună: "Voi sunteţi ăia cu manelele, cu Guţă care era şi cu Băsescu, acum e cu voi". Deci, aceasta e o categorie importantă de votanţi Pro România, oameni care o plac pe Corina Creţu, şi mi-au şi spus: "De dumneavoastră nu ne place aşa de tare, dar Corina Creţu ne place", oameni care-l plac pe Mihai Tudose pentru limbajul lui foarte direct sau oameni, în special din zona Moldovei, şi de peste Prut şi de dincoace de Prut, care spun: "E prima dată când cineva pune unul de-al nostru, uite, Iurie Leancă".



A doua categorie, importantă, foarte importantă, nu ştiu dacă neapărat ca număr, dar ca şi calitate. Sunt oameni, în special oameni de afaceri români, mici întreprinzători, investitori români care spun: "Domne', uite, pe vremea Guvernului Ponta am dus-o cel mai bine, aţi luat cele mai bune măsuri, liberale aproape - Codul fiscal, reducerea TVA, impozitul pe dividende - deci, din punctul nostru de vedere ai fost cel mai bun prim-ministru pe zona economică; nu te-am votat pentru că noi nu votăm pesedişti, acum însă că nu mai eşti la PSD, dar ţinem minte că în vremea guvernării tale s-au luat cele mai bune măsuri economice, o să te votăm". Deci, cam acesta este electoratul nostru.



Să vă explic despre ceilalţi, despre PNL şi USR. Eu nu-i văd în stare azi, când vorbim, poate vor fi în viitor, dar azi când vorbim nu-i văd deloc în stare să guverneze mai bine. Am votat, deja, şi o să votez din nou o moţiune de cenzură pentru schimbarea guvernului doamnei Dăncilă, pentru că-l consider un guvern slab, dar nu aş vota, nici vorbă, nu aş vota pentru un guvern Ludovic Orban, pentru că dacă o schimb pe doamna Dăncilă cu domnul Orban - vorbesc nu doar ca persoane, vorbesc ca şi pregătire a guvernelor - e ca şi când sari din lac în puţ, adică nu ai nicio îmbunătăţire, te duci tot acolo. USR-ul, îmi place de ei, sunt radicali, sunt drăguţi, sunt "Jos penalii". Dacă-i întrebi, însă: "Domne', ok, şi voi ce faceţi în loc, ce faceţi cu pensiile, cu salariile, cu investiţiile, cu taxarea, cu infrastructura?". "Nu ştiu, pentru că nu au mai făcut politică" - sunt mai visători, aşa. Dacă-mi spun de domnul Cioloş, domnul Cioloş a guvernat un an şi a guvernat foarte prost, deci aici nu le foloseşte acest argument.



De aceea, la Pro România am reuşit să strângem oameni care au experienţă guvernamentală, care sunt recunoscuţi în domeniul lor, fie că vorbesc de Sorin Cîmpeanu în Educaţie - nimeni nu contestă ce a făcut ca ministru şi calitatea lui, fie că vorbesc de Daniel Constantin în Agricultură, vorbesc de Nicu Bănicioiu în Sănătate, vorbesc de Ioana Petrescu în zona minister de Finanţe, oameni care chiar au făcut lucruri ca miniştri, sunt respectaţi în domeniul lor. Ţuţuianu, de exemplu, care a fost o perioadă mai scurtă ministrul Apărării, dar a fost foarte respectat, şi încercăm să construim o idee de profesionişti. Pro România, în acest moment, poate că e cel mai mic partid din cele care intră în competiţie, dar, cu siguranţă, are cei mai mulţi profesionişti.



AGERPRES: În acelaşi timp cu europarlamentarele se va desfăşura şi referendumul pe justiţie convocat de preşedintele Klaus Iohannis. Aţi afirmat că veţi merge la referendum, deşi îl consideraţi "o ocazie ratată". Ce ar trebui să facă susţinătorii Pro România în legătură cu acest scrutin popular, ce vot ar trebui să dea?



Victor Ponta: În primul rând ar trebui să vină la vot la alegerile pentru Parlamentul European, acelea sunt cele mai importante, şi să voteze cu Corina Creţu, cu Tudose, cu Ponta, cei de pe lista Pro România. Doi, la referendum, ce cred ei că este mai bine, eu îmi exprim o părere personală: unu, merg la vot, de principiu ideea să merg la vot este importantă, voi vota "pentru", pentru că, da, sunt idei în regulă, să nu dai amnistie, să nu dai ordonanţe pe justiţie, dar, în acelaşi timp, am suficientă experienţă şi politică şi juridică, ca să spun că referendumul e o ocazie ratată. Probabil că nu se va întruni cvorumul pentru că nu e ceva foarte clar, ceva ce să înţeleagă orice om. Doi, de ce să spui că să nu se mai dea ordonanţe în domeniul justiţiei, sunt de acord cu asta - am fost patru ani prim-ministru nu am dat ordonanţe în justiţie nici măcar pentru mine, când am avut eu nevoie - dar să nu mai dai ordonanţe de urgenţă nici în domeniul fiscalităţii, pe oameni îi omoară mult mai tare faptul că în fiecare zi se schimbă taxele, impozitele, regulile, e la fel de rău. Trei, de ce nu ai pus o întrebare clară pe care să o înţeleagă orice om fără să facă Facultatea de Drept şi să fie pasionat de politică: cei condamnaţi de un judecător nu au voie să ocupe funcţii publice. Atunci eu cred că ar veni lumea la vot, şi pesediştii votau "pentru" şi era simplu. Aşa, da, chiar cred că e o ocazie ratată şi, din punctul de vedere al Pro România, în niciun caz nici nu sabotăm, nici nu boicotăm, dar eforturile noastre sunt legate de Parlamentul European pentru că acolo se poate schimba. La referendum, din păcate, nu cred că va avea vreo eficienţă.



AGERPRES: Cum apreciaţi poziţionarea şefului statului după anunţul privind organizarea referendumului?



Victor Ponta: Nu mă deranjează că domnul Iohannis face campanie, nu m-a deranjat niciodată acest lucru, nici la domnul Băsescu, nici la alţi preşedinţi, la domnul Iliescu sau la altcineva. E dreptul lui, înţeleg că-i susţine pe cei de la PNL, cei de la PNL îl vor susţine la prezidenţiale.



Pe mine altceva mă deranjează, faptul că am ratat această ocazie pe care o avem odată la 14 ani, Preşedinţia Consiliului UE, că până-n acest moment, practic, e totuşi un eşec de fond, România nu a făcut nişte paşi extraordinari. Summitul de la Sibiu a arătat foarte bine, foarte frumos... Nu înţeleg de ce domnul Iohannis nu a chemat-o şi pe doamna Dăncilă, nu o iubesc deloc pe doamna Dăncilă, dar în locul domnului Iohannis aş fi chemat primul ministru, aş fi chemat miniştrii, pentru că aşa e, o dată îţi vin oaspeţii în casă. Nu am înţeles de ce, sigur, cea mai mare greşeală, şi nu o fiu niciodată convins că nu a fost cea mai mare greşeală, de ce să faci un miting la Iaşi împotriva Uniunii Europene când la Sibiu se strâng liderii europeni. E ca şi când eu vă chem pe dumneavoastră la mine în casă şi, în acelaşi timp, în camera de alături pun copiii să vă înjure. E o chestie ilogică.



Deci, din punctul ăsta de vedere asta mă deranjează, asta îmi pare foarte rău, şi să ştiţi, românii nu ştiu, dar ocazia să mai avem Preşedinţia, să mai profităm să vorbim despre Moldova, să vorbim despre infrastructură, despre energie, ce are nevoie România, despre Schengen chiar, o să o mai avem peste 14 ani când o să avem din nou Preşedinţia. Mare păcat că am pierdut această ocazie.



AGERPRES: În cazul în care PRO România va reuşi să trimită în Parlamentul European unul sau mai mulţi aleşi, veţi renunţa la mandatul de eurodeputat pentru a continua să activaţi în planul politicii interne?



Victor Ponta: Eu, categoric, da, am şi spus acest lucru de la început. Conduc lista Pro România pentru că aşa cred că se comportă un lider, nu te ascunzi după fustele altor candidate, eşti lider, te pui pe primul loc. Iese bine, sigur, îţi iei laudele de rigoare, iese prost îţi asumi eşecul. Aşa am gândit tot timpul şi la PSD şi peste tot. Oamenii au nevoie de lideri nu de oameni care stau prin cotloane, prin birouri, şi de acolo aranjează, fac liste şi trimit oameni şi îi retrag. Dar am spus foarte clar, nu că nu-mi place la Bruxelles, e frumos la Bruxelles, e elegant, salariul e bun, dar e mai mare nevoie de mine în Parlamentul de la Bucureşti. Voi rămâne cu siguranţă în Parlamentul de la Bucureşti şi am toată încrederea şi liniştea sufletească, că şi Corina Creţu, în primul rând, Mihai Tudose, Iurie Leancă, cei care vor merge din partea Pro România, nu o să ne facă deloc de râs la Bruxelles, ba chiar o să aibă un cuvânt important şi sunt foarte respectaţi.



AGERPRES: Aţi anunţat că a doua zi după scrutinul pentru Parlamentul European şi referendum veţi declanşa un "atac" pentru schimbarea din funcţie a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea. De ce consideraţi necesar acest demers şi ce condiţii ar trebui întrunite pentru a fi unul reuşit?



Victor Ponta: Practic, condiţia de a avea o majoritate e întrunită deja, însă, după cum ştiţi, au fost scenele acelea penibile cu domnul Iordache care se lega de scaun şi nu voia să plece de acolo. Regula democratică în toate parlamentele din lume este: ai o majoritate, rămâi preşedinte, pierzi acea majoritate, pui pe altcineva, cel care strânge numărul de voturi. Altfel, la Camera Deputaţilor suntem ca în Venezuela, adică avem un preşedinte ales care nu vrea să plece, nu contează în ce condiţii.



În al doilea rând, domnul Dragnea spre deosebire de ceilalţi lideri ai PSD, fie că a fost vorba de domnul Iliescu, domnul Năstase, domnul Geoană, chiar şi eu, nu are o susţinere în rândul partidului. Este susţinut de către lideri, de către cei din CEx pentru că le dă funcţii, le dă acces la bani, la contracte. Dacă vrei să faci o schimbare în România, schimbi acest sistem clientelar. Eu vorbesc tot timpul de teleormanizarea României şi nu o spun acuzator (...) am mulţi prieteni din Teleorman şi am o părere bună despre cei din Teleorman. Termenul de "teleormanizare" arată un sistem feudal în care şeful împarte funcţii şi bani şi împarte şi sancţiuni, dovadă, aţi văzut, Grindeanu a mişcat în front, a fost dat afară, Tudose a mişcat - a fost dat afară, Neacşu a mişcat - a fost dat afară (...) Ţuţuianu, Firea a greşit - a fost mazilită, acum e cuminte e primită înapoi, ca şi doamna Andronescu sau alţii. Deci, sistemul ăsta feudal este împotriva modului în care România a evoluat. De aceea avem nişte rupturi în societatea românească pe care nu le-am avut niciodată.



În primul rând, aţi văzut, domnul Dragnea nu merge deloc în Ardeal sau în oraşele mari. A mers la Iaşi şi a ieşit un dezastru. (...) În al doilea rând, m-am uitat pe ultimele sondaje, nu vorbesc de cele cu cât votez (...). 60% dintre cei care votează azi PSD au peste 65 de ani. Eu îi cunosc pe acei oameni, m-au votat şi pe mine, am făcut multe lucruri pentru ei, dar nu-mi place să-i pui pe oamenii în vârstă împotriva celor tineri. Cred că e cel mai rău lucru care se poate întâmpla pentu o ţară, stilul ăsta foarte polarizat, radicalizat. Pe de-o parte domnul Dragnea vorbeşte, nu ştiu, pentru 10% din români care-l cred că se otrăvesc legume, că străinii ne vor răul. Domnul Iohannis vorbeşte pentru alţi 10% dintre români şi spune: "Uite, din cauza PSD nu intrăm în Schengen". Nu e adevărat, nu din cauza PSD (...). Nu am intrat de 12 ani din cauza unor jocuri politice.



La mijloc, însă, sunt, restul, 80% din români care nu se regăsesc nici într-o tabără, nici în cealaltă, cei mai mulţi preferă să nu vină la vot, să plece din ţară, şi eu pentru acei oameni vreau să vorbesc. Şi eu, Pro România şi, probabil, şi alte partide încercăm să ne adresăm acelor oameni. E ca la fotbal, sunt două galerii, aşa, extrem de radicale, care se înjură, care se urăsc, însă cei mai importanţi sunt cei care nu sunt în galerii şi pentru ei vreau să vorbească Pro România.



AGERPRES: O moţiune de cenzură la adresa Guvernului este considerată o prioritate pentru Pro România după alegerile europarlamentare şi, dacă da, care ar fi principalele motive?



Victor Ponta: Prioritară este schimbarea domnului Dragnea de la Camera Deputaţilor pentru Pro România pentru că, de fapt, acolo este călcâiul lui Ahile, dacă vrei să ai succes. Altfel, la moţiunea de cenzură, atât timp cât nu votează UDMR, cât nu votează ALDE nu o să ai succes, va fi doar un eşec. (...) Eu sunt cel care am condus singura moţiune de succes din istoria României care a şi dus la schimbarea guvernului în 2012, deci ştiu foarte clar când ai şanse, când nu ai şanse. Atât timp cât domnul Dragnea rămâne sus acolo la pupitru şi poate să negocieze cu UDMR şi cu ALDE, nu ai o şansă. Deci, din punctul de vedere al Pro România, bătălia de la Camera Deputaţilor e prioritate.



AGERPRES: În acest an în România se vor desfăşura şi alegeri prezidenţiale. Pro România va avea un candidat propriu la aceste alegeri, dumneavoastră luaţi în calcul o astfel de candidatură?



Victor Ponta: Da. Eu nu voi candida în acest an. Cred, după anul 2014, şi le mulţumesc, m-au votat foarte mulţi oameni, cinci milioane şi ceva de români e uriaş, şi le sunt recunoscător. Alţi şase milioane, însă, nu ştiu dacă au votat atât de mult pentru domnul Iohannis sau au votat cumva contra mea. Şi am vrut să înţeleg cu ce anume i-am supărat pe acei oameni, de ce nu le-am stârnit încredere, de ce le-am stârnit respingerea, dorinţa de a veni şi a vota contra mea, şi cred că am nevoie să mă maturizez, să cresc, să învăţ din propriile greşeli. Din acest motiv eu nu candidez în 2019, dar Pro România cu siguranţă va avea un candidat, o persoană proeuropeană şi intelectuală. Asta înseamnă că zona de centru-stânga va avea un reprezentant pe care să-l voteze. Pe zona de centru-dreapta vor fi destui, domnul Iohannis, domnul Tăriceanu, probabil domnul Cioloş, nu ştiu. Pe zona de stânga va fi doar Liviu Dragnea şi oamenii vor spune: "Domne', noi pe cine să votăm, nu ne ducem să votăm pe Iohannis, pe Tăriceanu sau pe Cioloş, noi suntem de stânga, dar nu-l avem decât pe Dragnea". Şi atunci Pro România are această posibilitate, obligaţie, de a crea o alternativă, spălată, educată, curată şi asta vom face la prezidenţiale.



AGERPRES: Va fi un candidat din partid?



Victor Ponta: Din partid sau din afara partidului, o să decidem după 26. Nu vorbesc de 100 de oameni, vorbesc de doi-trei care pot să intre în această bătălie şi să ia un rezultat mai mult decât onorabil.