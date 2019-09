Victor Ponta anunța ca Viorica Dancila i-a trimis mail oficial de pe contul lui Liviu Dragnea

Liderul Pro România, Victor Ponta, arată că a primit un mail din partea Vioricăi Dăncilă privitor la ”Pactul pentru bunăstarea românilor”. Ponta remarcă că acest mail a fost trimis de ”Liviu Dragnea - Cabinet Președinte” și atașează un print screen cu dovada.

”In calitatea mea de lider al ProRomania vreau sa confirm ca am primit din partea Doamnei Viorica Dancila propunerea de a semna “Pactul National pentru Bunastarea Romanilor” . Desi mailul apare ca fiind trimis de “Liviu Dragnea - Cabinet Presedinte” - am luat foarte in serios propunerea pentru ca subiectul este foarte serios!

https://www.stiripesurse.ro/viorica-dancila-propune-un-pact…

Vreau sa anunt faptul ca voi propune colegilor mei sa semnam si sustinem acest Pact National , din urmatorele motive :

1. ProRomania a fost initiat de cativa oameni care, in anul 2012 , au facut parte din Guvernul care a dat inapoi romanilor pensiile si salariile taiate in 2010 de Basescu si PDL / este absolut normal sa sustinem in continuare si cu toata consecventa principiul pastrarii veniturilor populatiei

2. Am semnat la, initiativa Presedintelui Klaus Iohannis, Acordul Politic National pentru garantarea drumului european al Romaniei - pentru ca principiile acelui Acord erau corecte si sustinute constant de catre ProRomania / suntem gata sa semnam si Pactul National pentru garantarea salariilor si pensiilor romanilor pentru ca si acest principiu este corect si in linie cu politicile promovate de ProRomania / faptul ca cei doi initiatori au interese electorale legate de Alegerile Prezidentiale este secundar pentru noi ( si pentru majoritatea cetatenilor)! Noi oricum il sustinem pe Mircea Diaconu - si sunt convins ca acesta este in favoarea pastrarii veniturilor populatiei

3. Suntem perfect constienti ca salariile si pensiile romanilor sunt intr-un grav pericol de a nu fi platite tocmai din cauza politicilor neprofesioniste si corupte promovate de Viorica Dancila, Liviu Dragnea si echipa lor / insa ProRomania considera ca oamenii si firmele romanesti nu trebuie sa fie cei care platesc pretul incompetentei si egoismului unor guvernanti trecatori ( asa cum a fost si in 2010 cu Basescu si PDL)!

4. Spre deosebire de celelalte partide ProRomania a venit deja cu o propunere alternativa la taierea salariilor si pensiilor - restructurarea radicala a Administratiei Publice ( reducerea numarului de judete, de unitati admnistrativ teritoriale, de agentii nationale si structuri deconcentrate, a Parlamentului ( 200 deputati si 100 senatori) samd - exista solutii realiste si eficiente!

Pentru ca suntem Pro Romania si tinem doar cu Romania!”, scrie Victor Ponta.